(Ottawa) Le Canada réplique à l’intensification des combats en sol ukrainien en frappant de sanctions 14 proches collaborateurs du Kremlin, dont deux filles du président Vladimir Poutine.

Mélanie Marquis La Presse

Le gouvernement Trudeau emboîte le pas à l’Union européenne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui ont imposé il y a deux semaines déjà des pénalités contre les filles aînées de l’homme fort du Kremlin, Maria Vorontsova, 36 ans, et Katerina Tikhonova, 35 ans.

Il sanctionne du même coup 12 collaborateurs et oligarques du régime russe « pour avoir facilité et permis des violations de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance de l’Ukraine », précise-t-on sur le site d’Affaires mondiales Canada.

Ces sanctions imposent notamment des gels d’actifs aux personnes et entités visées.

Lorsque Washington a annoncé le 6 avril dernier des sanctions contre les deux femmes que l’on aperçoit très rarement en public, un haut responsable de l’administration Biden a affirmé que le président utilisait des membres de sa famille pour cacher des actifs.

Avec ces récents ajouts, ce sont maintenant plus de 750 personnes et entités de la Russie, de l’Ukraine et de la Biélorussie que le Canada punit depuis l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, le 24 février dernier.

Et Ottawa est prêt à continuer de sévir, a réitéré la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly.

« Nous continuerons d’imposer des coûts sévères au régime russe en coordination avec nos alliés et nous chercherons sans relâche à obtenir la responsabilité de leurs actions. Ils devront répondre de leurs crimes », a-t-elle déclaré mardi dans un communiqué.

En guise de riposte aux sanctions canadiennes, le régime Poutine a interdit d’entrée sur son territoire la vaste majorité des députés de la Chambre des communes, dont le premier ministre Justin Trudeau, et des membres du Sénat du Canada.

Le premier ministre canadien prend part mardi à une rencontre organisée par le président des États-Unis, Joe Biden, au sujet de la guerre en Ukraine. Y participeront également les dirigeants de la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, l’Union européenne et l’OTAN.