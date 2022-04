Ottawa promet de l’armement lourd et sanctionne deux filles de Poutine

(Ottawa) Le gouvernement canadien enverra de l’artillerie lourde en Ukraine, où l’on assiste à une intensification des combats depuis le début de la semaine. Ottawa frappe également de sanctions 14 collaborateurs du Kremlin, dont deux filles aînées du président Vladimir Poutine.

Mélanie Marquis La Presse

Ce qu’il faut savoir Le Canada enverra de l’artillerie lourde pour aider la contre-offensive ukrainienne.

La guerre est « vraiment commencée maintenant », dit un conseiller de Zelensky.

Joe Biden a convoqué mardi les leaders de plusieurs pays à une rencontre sur l’Ukraine.

Ottawa ajoute 14 personnes, dont les deux filles de Vladimir Poutine, à sa liste de sanctions.

Se disant « très conscient » des besoins « les plus spécifiques » de Kyiv, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé mardi que des cargaisons d’armement lourd seraient bientôt expédiées de l’autre côté de l’Atlantique afin d’aider les troupes du président ukrainien Volodymyr Zelensky à résister à l’envahisseur russe.

« La plus récente demande [des Ukrainiens] au Canada est de les aider pour l’artillerie lourde, parce que la guerre en est à cette étape en ce moment. Et le Canada va envoyer de l’artillerie lourde à l’Ukraine », a-t-il assuré en marge d’un point de presse au Nouveau-Brunswick, où il était venu mousser le budget fédéral.

Il a fait ces commentaires après avoir pris part à une rencontre organisée par le président des États-Unis, Joe Biden, au sujet de la guerre en Ukraine. Y participeront également les dirigeants de la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, l’Union européenne et l’OTAN.

Le premier ministre a signalé que les détails sur l’envoi d’équipement militaire suivraient bientôt.

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a signalé il y a quelques semaines qu’Ottawa magasinait de l’armement létal auprès de fournisseurs tiers, le stock d’équipement des Forces armées canadiennes, dans lequel on a d’abord puisé pour armer les Ukrainiens, étant épuisé.

Le budget fédéral déposé le 7 avril dernier prévoit une enveloppe de 500 millions pour une aide militaire additionnelle à l’Ukraine. Cette somme s’ajoute aux quelque 90 millions annoncés précédemment pour du matériel militaire létal et non létal.

Le président Zelensky implore depuis des semaines l’Occident à lui expédier de l’équipement létal.

« L’Ouest n’en fait malheureusement pas assez […] Maintenant, la guerre est vraiment commencée, et pour gagner la bataille [du Donbass] et cette guerre. Nous avons besoin d’encore plus d’armes », a encore insisté son chef adjoint de cabinet, Igor Zhovkva, dans un extrait d’une entrevue à CNN publiée mardi par le réseau.

Sanctions économiques

En début de journée, le gouvernement Trudeau avait emboîté le pas à l’Union européenne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, en imposant lui aussi des pénalités contre les filles aînées de l’homme fort du Kremlin, Katerina Tikhonova, 35 ans, et Maria Vorontsova, 36 ans.

PHOTO JAKUB DABROWSKI, REUTERS Katerina Tikhonova, une des filles du président russe Vladimir Poutine.

Il sanctionne du même coup 12 collaborateurs et oligarques du régime russe « pour avoir facilité et permis des violations de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance de l’Ukraine », précise-t-on sur le site d’Affaires mondiales Canada.

Ces mesures se traduisent par des gels d’actifs des personnes et entités visées.

Lorsque Washington a annoncé le 6 avril dernier des sanctions contre les deux femmes, un haut responsable de l’administration Biden a affirmé que le président utilisait vraisemblablement des membres de sa famille pour cacher des actifs financiers.

Nées de l’union entre Vladimir Poutine et Lyudmila Ocheretnaya, Maria et Katerina sont rarement aperçues en public. « Tous les pères ne sont pas aussi aimants avec leurs enfants que lui. Il les a toujours gâtés, alors c’était à moi de les discipliner », expose l’ex-femme du président dans une biographie sur le site du Kremlin.

Avec ces récents ajouts à la liste de sanctions, ce sont maintenant plus de 750 personnes et entités de la Russie, de l’Ukraine et de la Biélorussie que le Canada punit depuis l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, le 24 février dernier.

Et Ottawa est prêt à continuer de sévir, a réitéré la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly.

« Nous continuerons d’imposer des coûts sévères au régime russe en coordination avec nos alliés et nous chercherons sans relâche à obtenir la responsabilité de leurs actions. Ils devront répondre de leurs crimes », a-t-elle déclaré mardi dans un communiqué.

En guise de riposte aux sanctions canadiennes, le régime Poutine a interdit d’entrée sur son territoire la vaste majorité des députés de la Chambre des communes, dont le premier ministre Justin Trudeau, et des membres du Sénat du Canada.