Durant la campagne électorale fédérale, Yves-François Blanchet avait pourtant dit qu’il était convaincu que le projet de tunnel autoroutier pouvait être « écologique » et qu’il avait un potentiel environnemental « positif ».

(Québec) Prétextant l’imminence des élections au Québec, le chef bloquiste Yves-François Blanche préfère se garder « une certaine gêne » plutôt que d’appuyer la nouvelle mouture du controversé troisième lien.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Cela avait suscité la grogne dans le parti frère, le Parti québécois, qui est contre le projet.

Mais M. Blanchet a rencontré mardi matin le maire de Québec, Bruno Marchand, qui a des réserves sur le nouveau projet présenté la semaine dernière de troisième lien à deux tunnels du gouvernement caquiste.

Quand on lui a demandé en mêlée de presse à l’hôtel de ville s’il partageait l’opinion du maire qui reste à convaincre sur le bien-fondé du projet, M. Blanchet a répondu : « À l’approche d’une campagne électorale québécoise, je me garde une certaine gêne ».

Il a laissé entendre qu’il n’en connaît « pas assez » sur la nouvelle mouture du troisième lien pour avoir une opinion précise.

« Il y a beaucoup d’éléments qu’on ne connaît pas encore, on n’a pas toute l’origine des données », a-t-il plaidé.

Durant la campagne fédérale, M. Blanchet avait dit à propos du projet : « Je l’haïs pas. »

À l’époque, il s’agissait d’un méga-chantier de plus de 10 milliards, un tunnel à deux étages pour un total de six voies - le nouveau projet serait plus modeste.

« Je suis convaincu que ça peut l’être [écologique], et que Québec est parfaitement conscient que ce projet-là a un potentiel positif en termes d’environnement », avait-il soutenu à l’époque.

Quand on lui a fait remarquer mardi qu’il aimait bien ce projet autrefois, il a dit que c’était une interprétation qu’il conteste.

« Vous n’allez de nouveau pas me faire dire quelque chose que je n’ai pas dit », a-t-il insisté.