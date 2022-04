(Québec) Le nouveau troisième lien, dont l’enveloppe budgétaire est de 6,5 milliards, permettra aux villes situées à l’est de Lévis de se développer et d’attirer des citoyens, dit le gouvernement Legault. Cet étalement urbain sera difficile « à cautionner », pour le maire de Québec Bruno Marchand.

Charles Lecavalier La Presse

Gabriel Béland La Presse

Hugo Pilon-Larose La Presse

C’est ce qu’a confirmé jeudi le ministre des Transports, François Bonnardel, lors d’une conférence de presse pour présenter la nouvelle mouture du projet, à laquelle le premier ministre François Legault n’a pas participé.

Exit, donc, le projet présenté en grande pompe par le gouvernement caquiste en mai 2021, qui prévoyait un immense tunnel à deux étages évalué à 10 milliards.

Cette nouvelle idée de forer, sous le fleuve Saint-Laurent, deux tunnels plus modestes représentera une économie pour les contribuables d’environ 3 milliards, s’est félicité M. Bonnardel.

Le coût du projet est dorénavant estimé à 6,5 milliards.

Contrairement à l’ancienne mouture, certaines voies seront réservées aux autobus, mais pas en tout temps. Il n’y aura donc pas de voie réservée exclusivement au transport en commun.

On misera plutôt sur la gestion dynamique des voies, pour qu’au moins une voie soit réservée aux autobus pendant les heures de pointe.

Le gouvernement Legault s’est toujours fait reprocher son incapacité à produire des études prouvant la nécessité d’un troisième lien à Québec, dont la facture sera refilée à tous les contribuables du Québec.

« Il existe des lois pour protéger le territoire agricole, il y a des lois pour ne pas permettre d’augmenter le périmètre urbain. Mais un jour, ces villes ont le droit de lever la main, il y a des maires qui ne veulent pas nécessairement de la densification, et qui disent moi, j’aimerais juste ça avoir la possibilité d’avoir 40 maisons de plus. Et de revitaliser le secteur à l’est de Lévis, c’est un équilibre important à trouver pour les prochaines années », a expliqué le ministre des Transports François Bonnardel jeudi lors de la présentation de sa nouvelle mouture du projet de tunnel autoroutier. « C’est une mode, de densifier des secteurs », a-t-il ajouté.

M. Bonnardel et sa collègue Geneviève Guilbault, ministre responsable de la Capitale-Nationale, ne veulent pas parler d’étalement urbain, ils utilisent plutôt « revitalisation » et « rééquilibrer l’aménagement du territoire ».

Mais le maire de Québec, Bruno Marchand, ne l’entend pas ainsi. « Rééquilibrer, ça veut dire développer l’est comme on a développé l’ouest. Donc ça veut dire plus d’étalement urbain. Je n’ai rien contre le fait que les familles veulent s’établir ou elles le veulent. L’enjeu ici, c’est l’impact que ça a sur le transport et sur les GES, qui nous empêchent de réduire nos émissions de GES de façon à atteindre nos cibles [climatiques]. », a-t-il affirmé à la suite du point de presse.

M. Marchand, qui n’a pas applaudi à la fin de la présentation, a affirmé aux médias que « si ce projet-là va de l’avant comme ça, bien c’est sûr qu’on va avoir de la difficulté à cautionner un projet qui additionnerait de l’étalement urbain ».

Le maire de Lévis Gilles Lehouilier, un partisan du tunnel Québec-Lévis, affirme de son côté qu’il ne s’agit pas d’étalement urbain, et que des édifices se construisent en hauteur à Lévis. Il a d’ailleurs convié les spécialistes de l’Université Laval qui critiquent le projet à venir en débattre avec lui.

Quatre voies

Cette refonte du projet de tunnel autoroutier entre Québec et Lévis, une promesse électorale de la CAQ, a été rendue nécessaire en raison de « l’inflation galopante » et de la pénurie de main-d’œuvre, a affirmé le ministre des Transports François Bonnardel.

Au lieu d’un seul tunnel géant, doté de 6 voies et d’une facture de 10 milliards, cette nouvelle version propose plutôt deux tunnels, 4 voies et une facture de 6,5 milliards. Les voies de transports collectives ne seront plus permanentes, une « gestion dynamique » permettra d’en conserver une lors des heures de pointe.

Mais sur le fond, le parcours de 8,3 kilomètres entre l’autoroute 20 à Lévis et l’autoroute Laurentienne à Québec est le même. Québec prévoit toujours trois sorties pour le transport collectif du côté de Québec.

Les ponts de Montréal

Peu de faits nouveaux sont apportés aujourd’hui, comme l’a d’ailleurs reproché le maire de Québec. « On nous présente aujourd’hui une vision, on va avoir besoin de preuves, on va avoir besoin de faits, on va avoir besoin de données. Il reste beaucoup à démontrer. On applaudira ce projet quand ils seront capables de donner des réponses à nos questions », a-t-il dit.

Le document gouvernemental se lit davantage comme un pamphlet publicitaire pour vendre le projet. On y écrit notamment « imaginons un scénario ou le pont Jacques-Cartier et la ligne jaune n’auraient jamais été construits… Quelles seraient les répercussions sur les déplacements entre Montréal et Longueuil ? ».

Le gouvernement a également créé un nouvel indicateur, le PPM : ponts par millions d’habitants. Montréal et ses 18 ponts sont largement gagnant, avec 8,7 ponts par millions. La région métropolitaine de Québec, qui n’est pas sur une île, est donc en déficit avec ses 2,44 ponts par millions.

Flambée dans la construction

L’ingénieur Bruno Massicotte estime que la nouvelle mouture est préférable à celle présentée en 2020, avec son tube unique de 19,4 mètres. « Personne n’avait fait ça sur la Terre », lâche Massicotte, qui a produit en 2016 une étude sur le tunnel Québec-Lévis à la demande du gouvernement.

L’expert de Polytechnique Montréal estime toutefois qu’un pont représenterait la meilleure solution pour le troisième lien. Il pense aussi qu’un tracé plus à l’est serait mieux indiqué.

« Dans la version actuelle, ce que je remarque, c’est qu’on parle d’un lien de centre-ville à centre-ville, dit-il. Mais on part de la 20 et on se rend à l’autoroute Laurentienne. À part pour la portion transports en commun, c’est plus un lien d’autoroute à autoroute. »

L’expert n’est pas convaincu par l’argument du gouvernement voulant que ce tracé limite l’étalement urbain. « Ça va favoriser l’étalement urbain sur la Rive-Sud, ça, c’est un incontournable. »

Bruno Massicotte pense que le coût estimé de 6,5 milliards est réaliste. Mais il prévient que les prix flambent dans l’industrie de la construction. « Ce sont des estimations. Le coût est fonction du marché quand on creuse le tunnel, et ça ne devrait pas commencer avant cinq ou six ans ».

Critiques de l’opposition

Tour à tour après l’annonce du gouvernement, les partis d’opposition ont défilé au parlement pour critiquer sévèrement cette nouvelle mouture du projet autoroutier caquiste entre Québec et Lévis. Pour le député de Québec solidaire dans la circonscription de Jean-Lesage à Québec, Sol Zanetti, les ministres de François Legault disent des « mensonges » en affirmant que le troisième lien n’encouragera pas l’étalement urbain.

« Décidément, ce gouvernement, en présentant un 5e projet en quatre ans, ne se tanne pas d’avoir l’air ridicule. Ils ont réussi à faire un projet qui est encore pire que le précédent, un projet qui pour sauver de l’argent va sabrer dans la seule affaire qui avait le quart d’un millième d’une fraction de bon sens, le transport en commun », a-t-il dénoncé. Le député solidaire a comparé le projet du troisième lien à un « bluff électoral » de la Coalition avenir Québec pour « conserver sa base conservatrice à Québec ».

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a également critiqué le projet caquiste, mais pour des raisons différentes. Son parti, qui espère réussir une percée dans la région de Québec lors des prochaines élections, souhaite plutôt construire un pont à l’est, moins coûteux, dit-il, qu’un tunnel. « La vraie nouvelle, c’est qu’ils vont retarder encore plus le projet. On ne pourra pas rouler dans ce bitube, s’il est construit un jour, avant encore 10 ans. Ce n’est pas un bitube, ça commence à ressembler à un bidule », a dit M. Duhaime.

Pour le chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneau, « les ministres du gouvernement étaient en mode rattrapage pour réparer les pots cassés parce que la dernière mouture [du projet] avait fait l’unanimité contre elle ».

« Ça reste un projet autoroutier qui n’est pas de centre-ville à centre-ville. C’est un projet d’autoroute à autoroute qui va favoriser l’étalement urbain et qui aura un impact négatif sur l’environnement. C’est un projet qui demeure inacceptable », a pour sa part affirmé le critique libéral en matière de transports, André Fortin.