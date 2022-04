(Québec) La Sûreté du Québec (SQ) enquête sur une violation de la confidentialité par un fonctionnaire du gouvernement du Québec concernant les renseignements personnels de plus de 30 000 personnes.

Charles Lecavalier La Presse

« Des documents de travail qui appartiennent au gouvernement du Québec ainsi que des fichiers qui contiennent des renseignements personnels de citoyennes et de citoyens ont été trouvés, sur des supports informatiques externes, au domicile d’un employé, ce qui contrevient aux pratiques de sécurité en vigueur », a indiqué le Secrétariat du Conseil du trésor mercredi dans un communiqué de presse. L’employé visé par l’enquête travaille d’ailleurs au Conseil du trésor.

Le Secrétariat, dirigé par la ministre Sonia LeBel, a donc « demandé à la la Sûreté du Québec de mener une enquête et d’évaluer l’incidence de ce bris de confidentialité ». Pour l’instant, ajoute-t-on, « rien n’indique que ces données auraient été utilisées à des fins malveillantes ». « Nous tenons à rassurer tout le monde, selon nos informations actuelles, aucune donnée personnelle n’a été transmise, rendue accessible, distribuée ou utilisée par de tierces personnes à des fins criminelles. Le Secrétariat du Conseil du trésor joindra dans les prochains jours les personnes touchées par cette situation », affirme Mme LeBel.

« Le nom, le prénom et le numéro d’assurance sociale » de 31 450 personnes se retrouvent dans des bases de données créées entre 2009 et 2012 « et liées au processus de qualification de candidatures ». C’est la première fois que le Secrétariat est victime d’une fuite de donnée, affirme le porte-parole Antoine Tousignant.

Les gens touchés par cette fuite « seront informés par lettre dans les semaines à venir ». On précise également que le Centre gouvernemental de cyberdéfense a été « saisi de la situation ».