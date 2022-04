(Québec) Après une autre semaine difficile, le gouvernement Legault a annoncé de façon précipitée que les ministres Marguerite Blais et Danielle McCann ne se représenteront pas aux prochaines élections.

Tommy Chouinard La Presse

Le gouvernement a confirmé leur départ vendredi matin, une information d’abord diffusée par Le Journal de Québec. On présumait depuis longtemps que Mme McCann (69 ans) et Mme Blais (71 ans) n’allaient pas solliciter un autre mandat - le contraire aurait été une énorme surprise -, mais elles n’en avaient pas fait l’annonce officiellement encore. Les annonces étaient prévues plus tard.

Les deux principales intéressées ignoraient que leur départ allait être révélé dès maintenant, selon nos informations.

PHOTO ÉRICK LABBÉ, LE SOLEIL Danielle McCann

« J’aurais souhaité l’annoncer aux citoyens de mon comté en 1er, mais je ne me représenterai pas », a écrit Mme McCann sur Twitter. « Je serai grand-mère au printemps. C’est une des plus belles nouvelles, et qui me pousse à me consacrer à ma famille. Je ferai le point devant les citoyens de Sanguinet prochainement. »

Le porte-parole de Mme Blais, Jean-Charles Duchetto, a confirmé qu’elle quittera la vie politique au terme de son mandat.