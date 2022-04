Les géants du web auront six mois pour conclure des ententes

(Ottawa) Facebook et Google auront six mois après l’adoption de la nouvelle loi sur le partage de leurs revenus avec les médias d’information pour conclure des ententes, sans quoi elles seront forcées de le faire par un arbitre indépendant sous la supervision du CRTC.

Mylène Crête La Presse

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a déposé un projet de loi mardi qui s’appliquera vraisemblablement à ces deux entreprises. Les critères pour définir quelles plateformes qui y seront soumises seront déterminés plus tard par règlement, mais elles devront essentiellement être dominantes dans le marché canadien.

« Si on regarde les revenus de 2020, il y a deux plateformes qui se trouvent en position de dominance, donc Google et Facebook, a-t-il expliqué en conférence de presse. Pourquoi ? Parce qu’elles reçoivent 80 % des revenus en ligne. Sur 10 milliards, c’est énorme. »

Le ministre s’attend à ce que la part du gâteau des médias d’information soit de 150 à 200 millions en vertu des ententes qu’ils auront conclues. L’échéance de six mois pourrait être allongée jusqu’à 12 mois dans certains cas, a précisé le ministre sans donner plus de détails.

La loi ne s’appliquerait pas aux agrégateurs de nouvelles comme Apple News, aux plateformes déjà soumises à la Loi sur la radiodiffusion ou à la Loi sur les télécommunications comme YouTube et Netflix ni aux services de messagerie privée comme Facebook Messenger et WhatsApp.

Les journaux et magazines d’information, les entreprises de nouvelles en ligne reconnues par le gouvernement, les radiodiffuseurs qui publient du contenu original de nouvelles en ligne, qu’ils soient publics ou privés, ce qui inclut donc CBC/Radio-Canada, pourront conclure des ententes avec les géants du web.

Les entreprises de nouvelles étrangères pourraient également en bénéficier si elles répondent aux critères du gouvernement pour définir un média d’information, soit employer deux journalistes ou plus au Canada, produire du contenu édité et conçu ici, être actives dans la production de nouvelles et ne produisent pas trop de contenu qui fait la promotion de leurs intérêts ou d’une organisation.

Le projet de loi prévoit toutefois des critères d’exemption pour les géants du web qui auraient déjà signé des ententes pour le partage de leurs revenus avec suffisamment de médias. Ils ne se verraient pas imposer un processus de négociation obligatoire et d’arbitrage. Facebook, par exemple, a déjà une entente avec le quotidien Le Devoir.