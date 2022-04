Déficit de places en garderie

Québec doit déjà bonifier son « grand chantier »

(Québec) Face à un déficit de places en garderie qui épargne Montréal et Laval, mais qui est criant dans plusieurs régions du Québec, la création de 37 000 nouvelles places ne suffit plus pour compléter le réseau d’ici 2025, a appris La Presse. Pour respecter sa promesse, le gouvernement Legault créera plus d’un millier de places supplémentaires à ce qui est prévu dans son « grand chantier pour les familles ». Aux parents qui craignent que cet objectif ne soit pas atteint, Mathieu Lacombe assure qu’aucune région ne sera en déficit au terme de cette opération.