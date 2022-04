(Québec) La partie de bras de fer entre le maire de Québec, Bruno Marchand, et certains ministres du gouvernement Legault sur le tramway de la Vieille Capitale sera tranchée par le premier ministre lui-même, et ce, en faveur du maire Marchand.

Pierre Saint-Arnaud La Presse Canadienne

De passage en Montérégie lundi, François Legault n’a pas pris de détour pour tenter de ménager la chèvre et le chou. Malgré les objections soulevées notamment par la vice-première ministre Geneviève Guilbault et les ministres Éric Caire et François Bonnardel, le premier ministre a été très clair quant à ses intentions : « Il y a un conseil des ministres mercredi. Je vais voter pour donner les décrets au maire de Québec pour aller de l’avant. »

François Legault n’a mis qu’un seul bémol à cet appui au maire Marchand : « Ce qu’on souhaite, c’est qu’il y ait la meilleure acceptabilité sociale. Je pense que tous les maires, à commencer par le maire de Québec, souhaitent que leurs projets soient appuyés par leurs citoyens. C’est la seule condition qu’on posera. »

M. Legault en a profité pour faire part à nouveau de son déplaisir face à la sourde oreille que lui prête le gouvernement Trudeau dans ce dossier. « Évidemment, on veut aussi aller chercher notre part de l’argent du gouvernement fédéral. Je ne vois pas pourquoi il financerait Toronto, mais pas (Québec). »

Mais il a répété que « le décret, si c’est juste de moi et il y a quelques ministres ici, on va le donner mercredi à Bruno Marchand ». Les ministres auxquels il faisait référence étaient ceux de l’Éducation, Jean-François Roberge, de l’Éducation supérieure, Danielle McCann, de la Justice et leader du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, et de la Culture, Nathalie Roy. Cette brochette ministérielle accompagnait M. Legault qui se trouvait à Varennes pour présenter celle qui sera candidate dans Verchères pour la CAQ, Suzanne Roy, l’ex-présidente de l’Union des municipalités du Québec et ex-mairesse de Sainte-Julie.

La question du tramway a fait surface lorsque le premier ministre a été interrogé sur les efforts que devrait faire le Québec pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES), dans la foulée du nouveau rapport du GIEC présenté lundi.

François Legault n’a pas manqué de rappeler que le Québec est l’État qui produit le moins de GES par habitant de tous les 60 États et provinces d’Amérique du Nord. « On est premiers sur 60, donc c’est un bon départ. Deuxièmement, on est une des seules juridictions qui a un plan chiffré de 7,6 milliards sur cinq ans », a-t-il ajouté, comparant ce plan à celui de 9 milliards sur sept ans du fédéral pour l’ensemble du territoire canadien.

C’est à ce moment qu’il a aussi invoqué les quelque 56 milliards de projets de transport collectif, dont celui du tramway de Québec, rappelant que la part du lion des émissions québécoises revient au transport. « On est en train d’aller de l’avant du côté du transport parce que c’est là qu’il reste du travail à faire », incluant à nouveau dans ses projets de transport collectif « le troisième lien entre Québec et Lévis, (où) il y aura des voies pour le transport collectif de centre-ville à centre-ville ».