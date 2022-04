La ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly a dénoncé lundi des « crimes de guerre » après la découverte de nombreux corps portant des vêtements civils à Boutcha, dans les environs de Kyiv, et a prévenu que le Canada allait imposer de nouvelles sanctions « sous peu ».

Agence France-Presse

Cette découverte a suscité de nombreuses indignations à l’étranger y compris du président américain Joe Biden qui a réclamé un « procès pour crimes de guerre ».

« Ce qui s’est passé au cours du week-end est complètement scandaleux, injustifiable et choquant », a déclaré la ministre Joly lors d’un point presse en marge d’un déplacement en Finlande.

« Il s’agit clairement de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité », a-t-elle souligné avant de les imputer aux soldats russes.

Dans la foulée de la conférence de presse, la ministre a ainsi dénoncé sur Twitter « les atrocités commises par les forces russes contre des civils innocents à Boutcha et à travers l’Ukraine ».

Selon la procureure générale d’Ukraine, Iryna Venediktova, les dépouilles de 410 civils ont été retrouvées à Boutcha et dans d’autres territoires de la région de Kyiv récemment repris aux troupes russes.

Moscou a pour sa part démenti avoir tué des civils à Boutcha, le Kremlin et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov évoquant des « falsifications » et mises en scène à destination de la presse.

À l’instar des Nations unies et de plusieurs pays occidentaux, le Canada réclame une enquête de la Cour pénale internationale (CPI) sur les attaques à Boutcha et ailleurs en Ukraine.

La CPI, qui siège à La Haye, enquête depuis le 3 mars sur des allégations de crimes de guerre dans le pays.

De nouvelles sanctions contre la Russie étaient également discutées lundi au sein de l’Union européenne, réclamées notamment par la France et l’Allemagne.

« Il y aura plus de sanctions du Canada contre des entités et des personnes russes et biélorusses », a prévenu Mélanie Joly. « Nous allons l’annoncer sous peu », a-t-elle ajouté, appelant à ce que le G7 en « fasse plus ».

Ces mesures cibleront 9 Russes et 9 Biélorusses, qui sont de « proches collaborateurs » des deux régimes, selon un communiqué.

Au total, depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février, le Canada a sanctionné plus de 700 personnes et entités de Russie, d’Ukraine et de la Biélorussie.