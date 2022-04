(Ottawa) Les députés de la Chambre des communes ont appuyé à l’unanimité lundi une motion du Nouveau Parti démocratique (NPD) pour condamner les « crimes contre l’humanité et les crimes de guerre perpétrés par Vladimir Poutine, l’armée russe et les groupes soutenus par la Russie ».

Mylène Crête La Presse

La motion présentée par la députée Heather McPherson demande au gouvernement de fournir « toute l’assistance possible » à l’Ukraine pour se défendre contre « l’agression russe » et d’imposer de nouvelles sanctions « encore plus fortes » contre le régime du président Poutine et des oligarques qui le soutiennent.

De passage à Helsinki en Finlande, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé peu de temps auparavant que de nouvelles sanctions seraient imposées à l’endroit de neuf proches collaborateurs des régimes russe et bélarussien qui auraient facilité « des violations de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance de l’Ukraine ».

La motion réclame également que le gouvernement s’assure que les actes qui pourraient être considérés comme des crimes par la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice soient documentés pour que la Russie puisse en être tenue responsable.

Elle exige en outre que le gouvernement fasse rapport au Parlement sur l’ensemble de ces mesures « dans les plus brefs délais ».

Des fosses communes et des cadavres jonchant les rues ont récemment été découverts dans la petite ville ukrainienne de Boutcha, en banlieue de Kyiv, après le départ des troupes russes.