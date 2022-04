Le Parti libéral du Québec promet d’abolir la taxe de bienvenue lors de l’achat d’une première propriété, a annoncé la cheffe du Parti libéral Dominique Anglade dimanche.

Mayssa Ferah La Presse

« L’abolition de la taxe de bienvenue pour l’achat d’une première propriété, ainsi que les autres engagements que nous prenons, vont aider ceux qui rêvent de devenir propriétaires à le faire », estime la cheffe de l’opposition officielle.

Il est devenu de plus en plus difficile pour les Québécois de suivre le rythme de l’inflation dans le marché immobilier, a ajouté Marie-Claude Nichols, porte-parole en habitation. « Ce problème d’accessibilité est préoccupant, surtout qu’il touche tout particulièrement les jeunes et les familles québécoises. »

Le Parti libéral du Québec propose également de bonifier le régime d’accès à la propriété (RAP) en montant le plafond à 50 000 $, soit 15 000 $ de plus qu’actuellement, ainsi qu’en assouplissant les règles d’utilisation du RAP.

La mise en place d’une politique d’encadrement des opérations d’achat-revente a aussi été évoquée.