(Ottawa) Le ministre Pablo Rodriguez a défendu jeudi la nouvelle politique du ministère du Patrimoine canadien de couper le financement des artistes au pays qui ont des liens avec le gouvernement russe. Ses fonctionnaires ont entrepris un examen des activités qui auraient des liens avec la Russie ou la Biélorussie.

Mylène Crête La Presse

« Je pense qu’il faut garder l’esprit ouvert et donner le bénéfice du doute. Ce n’est vraiment pas une chasse aux sorcières », a-t-il affirmé en mêlée de presse jeudi.

La nouvelle de cette révision du financement, d’abord rapportée par Radio-Canada, suscite des craintes dans le milieu culturel. Des organismes ont reçu une lettre signée par le ministre, dont La Presse a obtenu copie, leur demandant de « suspendre jusqu’à nouvel ordre » leurs activités auxquelles participeraient des organisations d’État russes ou bélarussiennes ou leurs représentants officiels sans quoi leur financement sera coupé. Cela inclut les partenariats, le financement de tournées, les coproductions et la participation à des festivals.

Dans sa lettre, Pablo Rodriguez lance un avertissement. « Les organismes qui s’avèrent avoir des liens avec l’État russe ou bélarussien ne recevront pas de financement du Ministère », écrit-il.

Cela ne touche pas les citoyens canadiens et les résidents permanents d’origine russe et bélarussienne qui seront toujours admissibles pour recevoir des subventions.

« On parle uniquement d’artistes qui ont un lien avec l’État, d’artistes qui pourraient être utilisés comme propagande par l’État, a-t-il précisé à sa sortie de la réunion du Cabinet. Ça n’a rien à voir avec la culture russe qui nous a apporté tellement au niveau de la musique, au niveau du ballet ou autre chose. »

Il a ajouté que les organisations culturelles peuvent facilement vérifier ce type de liens dans les contrats qu’ils ont signés.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, accueille cette nouvelle politique « avec un énorme malaise ». « Le gouvernement canadien confond un dictateur et le peuple qui subit la dictature, a-t-il affirmé. Il confond le régime Poutine et le peuple dont beaucoup de gens sont malgré tout dans les rues. Il confond le régime Poutine et les artistes. » Il a ajouté que « de punir les artistes n’aidera en rien la solution de la crise et de la guerre en Ukraine ».

Les conservateurs croient plutôt, au contraire, que « l’argent des contribuables ne devrait pas être utilisé d’une manière qui entre en conflit avec les sanctions que le Canada impose à la Russie et en Biélorussie ». Le député ontarien John Nater a indiqué s’attendre à ce que le gouvernement « fasse preuve de rigueur et qu’il veille à ce qu’aucune subvention ou contribution ne soit accordée à des personnes ou à des organisations qui défendent des points de vue incompatibles avec les valeurs canadiennes. »