Accueil de réfugiés ukrainiens

« Un échec », fustige le Bloc

(Ottawa) En moins de deux semaines, le gouvernement canadien a reçu plus de 60 000 demandes d’autorisation de voyage d’urgence en provenance d’Ukrainiens et de membres de leur famille. Mais ce programme plonge les demandeurs dans un « chaos administratif sans fin », et il doit être abandonné au profit de la création d’une passerelle aérienne, estime le Bloc québécois.