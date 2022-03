La députée libérale de Fabre, Monique Sauvé, tirera sa révérence à l’automne. Elle a annoncé samedi qu’elle ne solliciterait pas de nouveau mandat en octobre prochain.

Florence Morin-Martel La Presse

« J’ai été privilégiée de représenter mes concitoyens de Fabre et de porter la voix des aînés au cours de ces 7 années », a affirmé Monique Sauvé, dans un communiqué. La députée est aussi la porte-parole pour les aînés et les proches aidants du Parti libéral du Québec.

L’ancienne entrepreneure a d’abord été élue aux élections partielles de la circonscription de Fabre, en 2015. Elle a ensuite remporté la victoire lors du scrutin de 2018.

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a tenu à remercier la députée. « Monique incarne ces valeurs de justice et d’équité qui nous sont si chères au Parti libéral du Québec, a-t-elle affirmé, dans un communiqué. À juste titre, ces dernières années, marquées par la pandémie, Monique a porté la voix de celles et ceux qui, trop souvent, se sentent seuls dans leur réalité, et croyez-moi, Monique s’est toujours fait un devoir de les représenter. »

Lundi, la députée Christine St-Pierre a confirmé qu’elle ne se représenterait pas aux prochaines élections. Les députés et ex-ministres Gaétan Barrette, Francine Charbonneau et Lise Thériault ont déjà annoncé qu’ils ne seront pas candidats à l’automne 2022. Kathleen Weil, Hélène David, Nicole Ménard, Pierre Arcand et Carlos J. Leitão n’ont toujours pas précisé s’ils seraient dans les rangs libéraux en octobre.

Avec Fanny Lévesque, La Presse