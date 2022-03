L’ancien premier ministre du Québec Jean Charest a rencontré ses militants à Laval, jeudi, dans le cadre de sa campagne pour la direction du Parti conservateur du Canada.

Florence Morin-Martel La Presse

« Mon nom est Jean Charest et je serai le 10 septembre prochain le chef du Parti conservateur », a affirmé le candidat, devant ses militants présents au Château Royal. Les partisans ont scandé « Charest ! Charest ! Charest ! », en l’accueillant dans la salle bondée.

M. Charest effectue un retour en politique fédérale, où il a œuvré de 1984 à 1998. Le politicien avait ensuite été ensuite premier ministre du Québec de 2003 à 2012, sous la bannière du Parti libéral.

Durant la soirée, la commentatrice politique Tasha Kheiriddin a qualifié Jean Charest de « visionnaire et rassembleur ». Le parti est à la « croisée des chemins », a-t-elle affirmé. « On peut choisir le repli sur soi, la fermeture d’esprit et la route de la division, où on peut choisir l’avenir, a-t-elle fait valoir. Un avenir qui comprend les jeunes, les femmes, la communauté LGBTQ et les nouveaux Canadiens. »

Mme Kheiriddin a renoncé à briguer la chefferie du Parti conservateur du Canada, pour se ranger derrière M. Charest.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Jean Charest a serré quelques mains lors de l’événement.

Au moins huit candidats sont officiellement entrés dans la course à la succession d’Erin O’Toole. Le mois dernier, l’ancien chef s’est fait montrer la porte de sortie par une majorité des députés du caucus conservateur. Parmi les autres candidats, on retrouve notamment le maire de Brampton, Patrick Brown, ainsi que le député fédéral de la région d’Ottawa Pierre Poilievre. Ce dernier a accusé Jean Charest d’être un « libéral » durant sa campagne.

Jeudi, la cheffe conservatrice par intérim, Candice Bergen, a estimé que les candidats à la direction devaient éviter de traiter de « faux conservateurs » les adversaires qui ne partagent pas leurs idées.

Avec Joël-Denis Bellavance, La Presse et La Presse Canadienne