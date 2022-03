(Bruxelles) Le premier ministre Justin Trudeau lance un appel aux dirigeants européens pour qu’ils s’unissent en tant que démocraties face à l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie et s’attaquent aux incertitudes croissantes des citoyens quant à l’avenir.

La Presse Canadienne

S’adressant aux parlementaires européens mercredi après-midi, le premier ministre a déclaré que ces incertitudes économiques se sont propagées pendant des années, mais qu’elles sont désormais alimentées par la hausse de l’inflation mondiale.

M. Trudeau affirme que les frustrations économiques menacent la stabilité du monde et entraînent une profonde incertitude quant à l’avenir et de la méfiance envers le gouvernement.

Il dit également que les démocraties sont confrontées à une nouvelle menace du président russe Valdimir Poutine et de son invasion de l’Ukraine.

M. Trudeau dit que le Canada est aux côtés du peuple ukrainien alors que l’Europe fait face à la plus grande menace à sa sécurité depuis la Seconde Guerre mondiale.

Il dit que les pays occidentaux doivent collectivement fournir plus d’aide humanitaire aux familles touchées par la guerre, envoyer du matériel militaire et une aide létale à l’Ukraine, et renforcer encore les sanctions économiques contre M. Poutine et ses facilitateurs en Russie et en Biélorussie.

Le discours intervient le premier jour d’un voyage éclair à Bruxelles, une deuxième visite de M. Trudeau sur le continent ce mois-ci.

Le discours est le deuxième de M. Trudeau devant les parlementaires européens, après un discours en 2017 qui se voulait un encouragement pour un continent encore sous le choc du vote britannique pour quitter l’Union européenne un an plus tôt, au moment où les Américains choisissaient d’élire Donald Trump à la présidence.

Il y a deux semaines, M. Trudeau a développé un thème similaire dans un discours devant un public international lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, où il a appelé à un réengagement envers la démocratie face à la montée de l’autoritarisme.

Le discours était en quelque sorte une suite à celui prononcé par le premier ministre en 2017 à Hambourg, en Allemagne, qui décrivait sa vision de la politique étrangère et sa foi souvent professée dans l’ordre international fondé sur des règles.

M. Trudeau se joindra à d’autres dirigeants de l’OTAN jeudi pour coordonner la réponse de l’alliance militaire à l’attaque de la Russie contre l’Ukraine et rencontrera d’autres dirigeants du G7 avant de rentrer au Canada vendredi.

M. Trudeau a effectué une tournée en Europe il y a deux semaines, où il a tenu des réunions à Londres, Berlin, Varsovie et en Pologne, et a rendu visite aux troupes canadiennes à la tête d’un groupement tactique multinational de l’OTAN en Lettonie.

M. Trudeau fera face à des pressions pour augmenter le budget de la défense du Canada, qui, selon les estimations de l’OTAN, représente 1,39 % du produit intérieur brut du pays en 2021.

« L’Ukraine contribue à rendre les dépenses de défense plus acceptables pour les Canadiens », a déclaré Andrea Charron, directrice du Centre d’études sur la défense et la sécurité de l’Université du Manitoba.

« Je pense que nous avons désespérément besoin de capacités de défense antiaérienne au sol et d’un remplaçant pour les (avions de chasse CF-18). »

Avant de quitter Ottawa mardi, M. Trudeau s’est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky au sujet de « la poursuite de l’aide internationale en prévision des rencontres prochaines de l’OTAN et du G7 », a indiqué le bureau du premier ministre dans une déclaration.

« Les deux dirigeants ont exhorté la Russie à cesser de cibler des civils, à retirer ses forces militaires du territoire ukrainien et à entreprendre des démarches diplomatiques avec l’Ukraine. »

Sur Twitter, M. Zelensky a déclaré qu’il avait spécifiquement parlé de la « catastrophe humanitaire » qui se déroule dans la ville assiégée de Marioupol et de « l’importance de garanties de sécurité efficaces » pour l’Ukraine.