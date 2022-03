(Ottawa) Le Parti libéral du Canada demeurera au pouvoir jusqu’en juin 2025 grâce à l’appui du Nouveau Parti démocratique. Les deux formations politiques ont conclu une entente, a confirmé le premier ministre Justin Trudeau mardi.

Mylène Crête La Presse

Mélanie Marquis La Presse

« Cette entente ne va pas remettre en cause les valeurs fondamentales de chacun de nos partis, a-t-il déclaré en conférence de presse. On va continuer à débattre sainement et à être en désaccord sur certains points, tout comme on va continuer à travailler avec les autres partis à la Chambre des communes. »

En échange de l’appui des néo-démocrates pour soutenir leur gouvernement minoritaire, les libéraux s’engagent notamment à « progresser vers la création d’un régime universel de médicaments » et la création d’une assurance dentaire.

Les députés du NPD appuieront les quatre prochains budgets et soutiendront le gouvernement lors d’autres votes de confiance, selon un communiqué émis par le bureau du premier ministre. Les néo-démocrates s’engagent à ne pas proposer de vote de défiance. Advenant une question de confiance inattendue, le NPD devra informer le gouvernement de ses intentions avant de les rendre publiques.

L’entente permettra aux libéraux de « livrer la marchandise », selon le premier ministre, mais il ne s’agit pas d’un gouvernement de coalition où des députés néo-démocrates auraient pu siéger au conseil des ministres.

« Il n’y a jamais vraiment eu de réflexion ou de discussions sur l’idée d’un partenariat ou d’une coalition plus formelle, c’est tout simplement une entente sur laquelle on va pouvoir travailler ensemble de façon constructive au Parlement là où on a déjà alignement, et être en désaccord là où il n’y a pas alignement pour pouvoir travailler avec d’autres partis quand on voudra », a soutenu M. Trudeau.

« C’est quelque chose qui va pouvoir permettre la stabilité, la collaboration, la prévisibilité aux Canadiens dans des moments d’incertitude et d’imprévisibilité », a-t-il ajouté en faisant référence à la pandémie et à la guerre en Ukraine.

Singh se félicite de l’entente

Le nouveau partenaire de danse des libéraux a présenté la conclusion de cette entente comme une victoire, tant pour le NPD que pour la population. « On a utilisé notre pouvoir pour aider les gens, maintenant », a-t-il plaidé, utilisant la locution « On a utilisé notre pouvoir » à plus d’une reprise dans son allocution d’ouverture en conférence de presse.

« Ce n’est pas du tout une carte blanche, s’est-il défendu. On reste un parti d’opposition. »

Et si les libéraux ne livrent pas la marchandise et ne respectent pas les conditions édictées dans l’entente baptisée Obtenir des résultats dès maintenant pour les Canadiens : une entente de soutien et de confiance, les néo-démocrates n’hésiteront pas à retirer leur appui, a insisté le leader, qui avait réuni son caucus tard lundi soir afin de leur soumettre l’entente.

« Mais on commence avec une bonne volonté. On veut que ça fonctionne », a fait valoir le chef Singh.

Dans une photo léchée publiée sur Twitter, il s’est inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs, Tommy Douglas et Jack Layton, se targuant d’avoir réalisé « la plus grande expansion des soins de santé d’une génération, avec des soins dentaires et l’ass[urance]. -médicaments » en arguant que le NPD « utilisera toujours son pouvoir pour aider les gens ».

Conservateurs et bloquistes fulminent

Dans le camp conservateur, la cheffe intérimaire Candice Bergen a fustigé « l’entente secrète ».

« Ce n’est rien de plus qu’une façon pour Justin Trudeau de conserver le pouvoir », a-t-elle critiqué. « Il ne faut pas se leurrer : le NDP est désormais en contrôle », ce qui se traduira par « l’anéantissement de l’industrie pétrolière et gazière et du gaz naturel liquéfié », a-t-elle soutenu, disant deviner le sentiment de « désespoir » que ce pacte fera naître dans l’ouest du pays.

À son tour au micro, son député Gérard Deltell a accusé le premier ministre Trudeau d’avoir donné « carte blanche au NPD ».

L’aspirant à la direction du parti Pierre Poilievre – qui vient de voir sa potentielle accession au poste de premier ministre qu’il convoite reportée de quelques années – avait réagi au quart de tour, lundi soir, publiant sur les réseaux sociaux une vidéo dénonçant ce mariage de raison entre les « socialistes » du NPD et le Parti libéral.

Dans le camp bloquiste, le chef Yves-François Blanchet estime que le NPD a « confirm[e] ce qu’il faisait déjà » depuis deux ans, soit appuyer les libéraux de Justin Trudeau. Et il vient par ailleurs d’« avouer sa propre inutilité » en concluant un accord qui « ne durera pas », a-t-il prédit en point de presse dans une salle du Parlement.

Il a critiqué la « naïveté » de Jagmeet Singh, que le premier ministre canadien n’a même pas daigné inviter à la conférence de presse qu’il avait convoquée en matinée.

Le dirigeant bloquiste a avancé que si le chef libéral avait cherché à conclure une telle alliance, c’est parce qu’il n’a jamais accepté son statut minoritaire au Parlement. Il s’est donc « fabriqué un faux gouvernement majoritaire avec le NPD », a persiflé M. Blanchet.