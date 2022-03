Scott Aitchinson a promis de n’attaquer aucun de ses adversaires, disant vouloir porter son attention sur les enjeux de sécurité nationale et internationale, l’économie, les changements climatiques et le logement.

Scott Aitchinson et Marc Dalton se lancent dans la course

(Ottawa) Deux députés fédéraux ont annoncé dimanche qu’ils se lançaient dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada : Scott Aichison et Marc Dalton

Mia Rabson La Presse Canadienne

M. Aichison, le député de la circonscription de Parry Sound–Muskoka, en Ontario, a choisi une microbrasserie de sa ville natale, Huntsville, pour lancer sa campagne. Il a notamment promis de mettre un terme à la politique hyperpartisane et aux jeux politiques qui sont devenus la norme sur la scène fédérale.

« S’engager dans plus de querelles partisanes ne s’est tout simplement pas la solution », a-t-il déclaré à ses partisans galvanisés. Résoudre des problèmes nécessite un vrai leadership. J’en suis à mon second mandat au Parlement. Je suis étonné par l’énergie gaspillée sur les jeux politiques plutôt que sur les choses à réaliser. Ce qui manque à Ottawa, c’est du leadership. »

Âgé de 49 ans, l’ancien maire de Huntsville a promis de n’attaquer aucun de ses adversaires, disant vouloir porter son attention sur les enjeux de sécurité nationale et internationale, l’économie, les changements climatiques et le logement.

De son côté, Marc Dalton, député de Pitt Meadows–Maple Ridge en Colombie-Britannique, a préféré lancer sa campagne sur Twitter. Il a publié une vidéo dans lequel il s’engage à lancer une enquête publique sur la gestion de la pandémie de COVID-19 par le gouvernement fédéral s’il devient chef du Parti conservateur.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB PMMRCONSERVATIVES.CA Le député de Pitt Meadows–Maple Ridge Marc Dalton

Il a notamment accusé les libéraux d’avoir prétendument permis à leurs amis de s’enrichir grâce aux contrats gouvernementaux, d’avoir pris leurs décisions en se fondant sur la politique plutôt que la santé publique et d’avoir ignoré les prétendues preuves au sujet des problèmes de santé causés par les vaccins pour contraindre la population à se faire inoculer.

Les deux nouveaux candidats ont tous deux été élus à la Chambre des communes en 2019.

Depuis le départ d’Erin O’Toole, à qui le caucus fédéral a montré la porte au début de février, au moins sept autres candidats se sont lancés dans la course à sa succession, dont l’ancien premier ministre du Québec – et ancien chef du Parti progressiste-conservateur – Jean Charest, les députés fédéraux Pierre Poilievre et Leslyn Lewis ainsi que le maire de Brampton Patrick Brown.

Un député de l’Assemblée législative de l’Ontario, Roman Barber, et un homme d’affaires de la Saskatchewan, Joseph Bourgault, sont les deux autres candidats.

Les candidats ont jusqu’au 19 avril pour s’inscrire à la course et jusqu’au 3 juin pour recruter de nouveaux membres. Le vote se déroulera le 10 septembre.