Québec a annoncé dimanche un investissement de 8 millions de dollars supplémentaires sur trois ans pour « soutenir la francophonie canadienne », notamment par la création d’une journée québécoise dédiée aux réalités francophones du pays.

Florence Morin-Martel La Presse

Le gouvernement a dévoilé son plan visant à promouvoir une « francophonie forte, unie et engagée » au pays, qui comprend un investissement de 8 millions de plus sur trois ans, pour un total de 24,5 millions. Parmi les mesures proposées, le 22 mars sera désigné en tant que journée québécoise de la francophonie canadienne, a annoncé la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel.

La nouvelle politique prévoit aussi la mise en place du label « francoresponsable », une marque distinctive destinée aux entreprises et organismes canadiens qui s’engageront à « en faire plus pour la promotion de l’usage du français », a affirmé Sonia LeBel.

Afin d’entretenir un « dialogue actif et permanent entre les Québécois et les francophones d’ailleurs au pays », des rencontres annuelles seront organisées par le Centre de la francophonie des Amériques et la Fédération des communautés francophones et acadienne. Le premier évènement du genre se tiendra les 9 et 10 mai prochains.

Plus de détails suivront.