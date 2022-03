Des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens fuyant les bombardements de l’armée russe dans leur pays devraient arriver au Canada au cours des prochaines semaines. Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, s’attend toutefois à ce que beaucoup d’entre eux essaient de retourner en Ukraine une fois la guerre terminée, a-t-il affirmé dans une entrevue avec La Presse.

(Ottawa) 9000 Ukrainiens depuis le 1er janvier

Depuis le 1er janvier, le Canada a accueilli 9000 personnes de l’Ukraine. Mais la cadence s’accélérera à la suite du lancement d’un programme d’accueil simplifié pour accueillir plus rapidement des dizaines de milliers de réfugiés qui ont déjà fui leur pays pilonné par l’armée russe depuis trois semaines. « On peut s’attendre à ce que des dizaines de milliers d’Ukrainiens arrivent au Canada au cours des prochaines semaines. Mais ce qui est unique dans cette situation, et nous l’avons entendu de la part des représentants de la communauté ukrainienne, c’est que beaucoup des réfugiés qui vont venir vont probablement retourner dans leur pays quand ce sera sûr de le faire », a expliqué le ministre.

Femmes, enfants et personnes âgées

À l’heure actuelle, la grande majorité des réfugiés ukrainiens sont des femmes, des enfants ainsi que des personnes âgées. Le gouvernement ukrainien a en effet conscrit les hommes âgés de 18 à 60 ans pour mener l’effort de guerre. C’est ce qui explique pourquoi Ottawa s’attend à ce que le séjour d’un nombre important de réfugiés soit temporaire. « Ce sera sans doute l’une des opérations les plus importantes que nous avons jamais faites à ce jour, mais c’est difficile de faire des comparaisons avec d’autres opérations humanitaires étant donné que l’effort mené en ce moment est très différent, a dit M. Fraser. Des familles séparées, c’est l’un des aspects de cette crise qui se déroule sous nos yeux qui brisent le plus le cœur. La situation sur le terrain est tout simplement horrifiante. Les gens qui fuient l’Ukraine à cause de la guerre sont, d’une manière disproportionnée, des femmes, des enfants et des personnes âgées. »

Programme flexible

Il était essentiel que le ministère de l’Immigration ajuste les programmes d’accueil des réfugiés pour les adapter aux besoins des Ukrainiens qui fuient la guerre. Le nouveau programme mis sur pied, l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, permet aux personnes qui ont été acceptées de rester au pays trois ans et de travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Durant cette période, les réfugiés auront droit à des services et pourront soumettre une demande de statut de résident permanent. Les applications sont traitées plus rapidement. Le Canada a déployé des ressources supplémentaires et d’autres systèmes de biométrie dans les pays limitrophes, notamment en Pologne, en Roumanie et en Moldavie, afin de traiter un grand volume de demandes rapidement. « Le système est conçu de telle sorte qu’il serait en mesure de traiter plus de deux millions de demandes par année à l’heure actuelle. Nous allons être en mesure d’approuver les demandes des gens rapidement et de les recevoir aussi. Les gens pourront travailler s’ils le souhaitent pour soutenir leurs familles en leur donnant un permis de travail ouvert à tous. »

« Équipe Canada » à son meilleur

Des entreprises sont prêtes à offrir des « dizaines de milliers d’emplois » aux Ukrainiens. Des gens sont prêts à ouvrir les portes de leur maison pour accueillir les Ukrainiens. D’autres se portent volontaires pour conduire les Ukrainiens à leur arrivée à l’aéroport. Des avocats offrent leurs services pro bono pour faciliter les démarches d’immigration. « Les signaux que je reçois de partout, a dit le ministre, c’est que c’est un véritable travail d’Équipe Canada. Les provinces, les villes, les régions rurales, les gens d’affaires, les organismes sans but lucratif », tout le monde prête main-forte. « Quand je parle à des gens d’affaires qui me disent vouloir embaucher des Ukrainiens, quand je parle à des organismes sans but lucratif qui veulent s’impliquer, quand je parle à mes partenaires provinciaux qui me demandent ce qu’ils peuvent faire, quand je parle à ma propre mère qui me dit vouloir accueillir six Ukrainiens, c’est la réponse la plus canadienne que je pouvais imaginer pour aider des gens dans le besoin. Le défi que je vois en ce moment, c’est maximiser l’effet de toute cette bonne volonté que nous voyons. »

Le Canada, terre d’accueil des réfugiés

Après les réfugiés syriens, les réfugiés afghans, le Canada ouvre ses portes pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Ce sera sans doute l’une des grandes opérations humanitaires menées par le Canada au cours des dernières années. « Ce sera difficile d’établir l’ampleur réelle de l’opération avant d’avoir toutes les données. On aura d’autres informations au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Mais il est évident que le Canada est devenu le leader du monde en ce qui a trait à nos capacités de réinstaller des réfugiés au cours des dernières années », a soutenu le ministre Sean Fraser. Ce dernier a indiqué que le Canada avait jusqu’ici accueilli 80 000 réfugiés syriens au cours des six dernières années. « Nous avons fait une contribution importante dans l’effort mondial pour relocaliser les réfugiés afghans. Nous prévoyons accueillir 40 000 réfugiés afghans, l’un des efforts les plus importants par personne. »