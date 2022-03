(Québec) Le gouvernement Legault appuie le report de l’étude du BAPE sur le REM de l’Est et se dit convaincu que le projet va se réaliser malgré les turbulences.

Tommy Chouinard La Presse

La Presse a révélé jeudi que l’échéancier du prolongement du réseau de train électrique est repoussé. L’étude et les audiences publiques du BAPE n’auront pas lieu ce printemps. C’est que la Caisse de dépôt et placement du Québec refuse d’aller plus loin sans une position claire de la Ville de Montréal au sujet de la nouvelle mouture de son projet de 10 milliards présentée la semaine dernière. Il ne pourra y avoir de mise en chantier à la mi-2023, ni de mise en service en 2029.

« C’est un report du BAPE qui est raisonnable, a affirmé à La Presse la ministre déléguée aux Transports et responsable de la métropole, Chantal Rouleau. On se donne un peu de temps pour réaliser le meilleur projet possible, et je pense que c’est tout le monde qui le veut. »

La Ville de Montréal a toujours des « préoccupations » à l’égard de ce projet, et « on veut y répondre ». « Il faut s’assurer de la meilleure adhésion possible des partenaires », a-t-elle insisté.

Des discussions sont toujours en cours au sujet de la demande de la mairesse Valérie Plante de créer un comité mixte avec la Caisse, une « condition gagnante » pour que le projet reçoive son appui, selon elle. « On est en train de régler tout l’aspect gouvernance de ce grand projet. Je ne donnerai pas de nom à ce comité-là, on est en train de régler cette question-là », a dit la ministre.

La députée de Pointe-aux-Trembles a martelé que, malgré les turbulences actuelles, « le REM de l’Est va se réaliser ».