(Québec) La levée de l’état d’urgence sanitaire sonnera aussi la fin des pouvoirs exceptionnels d’attribution de contrats sans appel d’offres. Québec a promis une reddition de comptes d’ici la fin de la session, en juin. La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, assure déjà qu’il n’y a pas eu de favoritisme comme le craint l’opposition.

Fanny Lévesque La Presse

« Je peux assurer aux Québécois qu’on a mis en place tous les mécanismes pour empêcher qu’il y ait du favoritisme », a plaidé Mme LeBel en mêlée de presse, mardi.

Le gouvernement Legault a accordé pour 4,1 milliards de contrats en vertu du décret d’urgence sanitaire en 2020-2021, selon le rapport Statistiques sur les contrats des organismes publics, publié mardi par le secrétariat du Conseil du trésor. Ces sommes valent pour l’exécution de 2688 contrats de plus de 25 000 $.

Les chiffres pour 2021-2022 ne sont pas encore comptabilisés, mais des contrats onéreux ont aussi été accordés de gré à gré. On n’a qu’à penser à l’achat massif de tests de dépistage rapide ou de masques N95 pendant la vague Omicron.

« Tous ces contrats-là ont été attribués en vertu de la Loi [sur l’état d’urgence sanitaire] et, selon mes informations, ils étaient nécessaires », a affirmé Mme LeBel. Québec s’est aussi défendu de manquer de transparence, puisque tous les contrats sont publiés dans le système électronique d’appel d’offres du gouvernement.

« L’Autorité des marchés publics a aussi la pleine autorité pour regarder ces contrats-là et faire son travail », a ajouté la présidente du Conseil du trésor.

Le gouvernement Legault a l’obligation de présenter dans les trois mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire un « rapport d’évènements » dans lequel il doit détailler « les mesures d’intervention mises en œuvre et les pouvoirs exercés » en vertu de la Loi sur la santé publique, ce qui inclut l’attribution de contrats.

« Je me suis engagé à ce que ce soit déposé avant juin », a réitéré mardi le premier ministre François Legault.

L’opposition craignait que ce rapport ne puisse être présenté avant la fin de la session parlementaire et, par conséquent, pas avant les élections. C’est que l’état d’urgence sanitaire ne sera levé qu’une fois le projet de loi de transition du ministre de la Santé, Christian Dubé, adopté à l’Assemblée nationale.

Le ministre Dubé doit présenter mercredi son texte législatif visant la fin de l’état d’urgence sanitaire au Québec, après deux ans de pandémie. En entrevue, samedi, M. Dubé a expliqué que son projet de loi devait instaurer des mécanismes « opérationnels » pour permettre au gouvernement de réagir rapidement en cas de nouvelle vague.

Le chef de cabinet de François Legault, Martin Koskinen, a aussi indiqué à La Presse que le gouvernement voulait garder à sa disposition un « minimum » de pouvoirs, « sans être obligé de déclarer l’urgence sanitaire » pour les exercer. Comme le versement de primes, l’imposition du port du masque dans les transports en commun ou maintenir des contrats de gré à gré « déjà signés ».

Des « risques de dérapage », selon l’opposition

Le fort volume de contrats accordés en vertu de l’urgence sanitaire fait craindre à l’opposition que certains groupes ou entreprises aient pu profiter de favoritisme. À leurs yeux et à ceux de plusieurs experts, le gouvernement Legault a par ailleurs maintenu en place trop longtemps l’état d’urgence sanitaire au Québec.

« Il y a des risques de dérapage énormes », a lancé la cheffe libérale, Dominique Anglade. « La raison pour laquelle on fait des appels d’offres, c’est pour qu’il n’y ait pas de favoritisme », a-t-elle ajouté. Selon elle, il y a « clairement apparence de problème avec la gestion de contrats » par le gouvernement.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, s’est dit « inquiété » par un « gouvernement qui s’accroche à ce point-là, depuis des mois, à la gouvernance par décrets pour donner des contrats sans appel d’offres ».

« On peut parler de Jean Charest très longtemps, puis de son époque sombre de gouvernance, mais il faudrait ouvrir les yeux sur ce qui se passe en ce moment, a-t-il lancé en mêlée de presse. La logique de l’appel d’offres, c’est pour éviter le favoritisme, éviter ce qu’on a découvert à la commission Charbonneau. »

Le député de Québec solidaire Vincent Marissal a, pour sa part, directement interpellé Mme LeBel : « Je ne sais pas comment elle se sent de voir cette multiplication des contrats parce qu’elle était à la commission Charbonneau et elle a très bien vu qu’à partir du moment où on baisse la garde, […] c’est la porte ouverte », a-t-il lancé.

La principale intéressée n’a pas tardé à répliquer : « La procureure en cheffe de la commission Charbonneau vous dirait qu’on n’est absolument pas du tout dans la même situation. »

Excluant ceux accordés en vertu de l’état d’urgence sanitaire, le gouvernement Legault a donné 14 467 contrats de gré à gré pour une valeur de 3,07 milliards en 2020-2021, ce qui totalise environ 21 % de l’ensemble des contrats donnés au Québec. Il s’agit de la moyenne des dernières années, selon Mme LeBel.

