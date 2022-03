Journée internationale des droits des femmes

Des femmes au pouvoir

Le 7 novembre, cinq des dix plus grandes villes du Québec (Montréal, Longueuil, Gatineau, Sherbrooke et Saguenay) ont élu des mairesses. Après maints scandales de corruption ayant mis en lumière beaucoup de politiciens au profil semblable, le fait d’être une femme – mieux encore, une jeune femme à la réputation sans tache – n’a soudainement plus joué contre elles. Portrait d’une révolution municipale qui dépasse la seule question de genre.