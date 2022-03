(Berlin) Le premier ministre polonais a déclaré à Justin Trudeau qu’ils se rencontraient à un tournant de l’histoire alors que le premier ministre canadien était sur le point de voir de plus près la crise des réfugiés en Europe.

La Presse Canadienne

M. Trudeau est arrivé en Pologne, où la plupart des quelque deux millions d’Ukrainiens qui ont fui la guerre russe contre leur pays ont cherché refuge.

« Nous nous rencontrons à un tournant, qui déterminera et définira probablement l’avenir pour des années, voire des décennies », a déclaré le premier ministre Mateusz Morawiecki à M. Trudeau peu après son arrivée à Varsovie.

« La guerre et la crise des réfugiés qu’elle a créées, mais en particulier, ce qui se passe en Ukraine, c’est quelque chose d’inimaginable dans la troisième décennie du XXIe siècle. »

M. Morawiecki a déclaré qu’il prévoyait parler à M. Trudeau de « la façon de se débarrasser du pétrole et du gaz russes et de faire en sorte que les sanctions fonctionnent vraiment efficacement ».

M. Trudeau a félicité la Pologne pour son accueil « extraordinaire » des Ukrainiens fuyant pour sauver leur vie, et il a dit à son hôte à quel point il était impressionné par les soldats polonais qu’il a rencontrés plus tôt cette semaine à la base de l’OTAN en Lettonie, où le Canada commande un groupement tactique multinational.

M. Trudeau a déclaré qu’ils devaient « condamner très, très fermement la violation du droit international » et des chartes des Nations unies.

« Les sanctions sont dures et lourdes et dureront très longtemps », a déclaré M. Trudeau.

Plus tard jeudi, M. Trudeau devait visiter un refuge temporaire pour réfugiés dans le cadre de sa journée à Varsovie. Des centaines de milliers d’enfants ukrainiens font partie de ceux qui se sont enfuis vers la Pologne voisine face à l’escalade des bombardements russes qui ont ciblé des civils.

Selon les Nations unies, plus de 500 civils ont été tués jusqu’à présent. Mercredi, ce sont les images de femmes et d’enfants qui ont survécu au bombardement d’un hôpital pédiatrique en Ukraine qui ont rempli les ondes européennes et donné un visage humain à cette souffrance pour un continent sous le choc des pires combats depuis la Seconde Guerre mondiale.

La frappe aérienne sur l’hôpital pédiatrique de la ville portuaire de Marioupol a blessé des femmes enceintes et laissé des enfants enterrés sous les décombres.

L’Organisation mondiale de la santé affirme avoir confirmé 18 attaques contre des installations médicales depuis que la Russie a envahi l’Ukraine il y a deux semaines.

Avant de quitter Berlin, M. Trudeau a prononcé un important discours de politique étrangère devant un groupe de réflexion allemand de premier plan et a répondu aux questions d’un public international, déclarant qu’il pensait que le président russe Vladimir Poutine serait un jour tenu responsable de crimes de guerre devant la Cour pénale internationale.

M. Trudeau a affirmé que même si les portes du Canada sont grandes ouvertes aux demandeurs d’asile ukrainiens, leur premier arrêt sera quelque part en Europe.

« Le Canada est un pays qui a été bâti par des gens qui ont fui la guerre, la persécution ou qui cherchent simplement à se construire une vie meilleure », a-t-il déclaré.

Danny Glenwright, président d’Aide à l’enfance Canada, a déclaré qu’il y avait une grave inquiétude pour les plus d’un million d’enfants qui ont fui l’Ukraine jusqu’à présent.

« Nous sommes particulièrement inquiets du risque de déplacement et de la montée en flèche des besoins humanitaires qui en résultent, sur la base d’informations selon lesquelles des centaines de milliers de personnes, principalement des enfants et des femmes, continueront d’arriver en Pologne, en Roumanie et dans d’autres pays voisins. »

Il a déclaré que son organisation avait des équipes en Pologne et dans les pays voisins pour aider les réfugiés et plaidait auprès des responsables de l’Union européenne et d’autres pour aider les enfants à se mettre en sécurité et à être protégés.

La vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, a déclaré mercredi que la planification par le gouvernement d’une réponse canadienne à la crise des réfugiés européens a commencé à la fin de l’année dernière, alors que M. Poutine a commencé à déployer plus de 100 000 soldats et de l’équipement militaire aux frontières de l’Ukraine.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que le Canada travaillait en étroite collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés dans toute l’Europe de l’Est pour trouver des moyens d’amener les réfugiés au Canada après avoir négocié des accords de passage sûr. Elle a déclaré que le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, était en Moldavie pour parler à l’agence des Nations unies pour les réfugiés afin de coordonner la réponse du Canada.

« Ces conversations ont lieu », a déclaré Mme Joly. « Mais en même temps, nous devons bien faire les choses. »

À Varsovie, M. Trudeau doit aussi rencontrer la vice-présidente américaine Kamala Harris pour discuter de la situation en Ukraine.

Ce sera la dernière étape de M. Trudeau dans le cadre de sa tournée européenne dans quatre pays cette semaine pour discuter avec des alliés de la manière d’accroître la pression sur le régime de M. Poutine.

Il a rencontré mercredi le chancelier allemand Olaf Scholz et leurs entretiens ont porté sur la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et sur le désir de mettre fin à la guerre sans nouvelle escalade.

M. Trudeau a également annoncé mercredi que le Canada enverrait 50 millions supplémentaires en équipement spécialisé, y compris des caméras de fabrication canadienne pour les drones de surveillance, pour aider l’Ukraine à se défendre.