(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau s’apprête à se rendre sur le continent européen la semaine prochaine pour discuter de l’approche à prendre face à la guerre lancée par la Russie en Ukraine qui dure depuis plus d’une semaine. Il a appelé vendredi à une désescalade de la violence au lendemain des tirs d’artillerie lancés sur la centrale nucléaire de Zaporijjia par l’armée russe.

Mylène Crête La Presse

Le premier ministre s’envolera vers l’Europe dimanche où il rencontrera ses homologues de la Grande-Bretagne, la Lettonie, l’Allemagne et de la Pologne pour discuter, entre autres, des façons de contrer la désinformation véhiculée par la Russie pour justifier sa guerre en Ukraine.

« Évidemment, nous allons discuter comment nous pouvons continuer de soutenir l’Ukraine, comment renforcer les valeurs démocratiques ailleurs dans le monde, comment défendre encore plus la démocratie, s’opposer à l’agression de la Russie et travailler vraiment fort pour combattre la désinformation », a-t-il énuméré. Désinformation qui « a fait partie de cette guerre en Ukraine bien avant qu’elle ne commence ».

Il était de passage à Mississauga, en Ontario, pour une annonce sur le transport en commun et devait se rendre plus tard à Toronto pour rencontrer des membres de la communauté ukrainienne.

« Nous avons besoin de voir une grande prudence et une désescalade de la violence en général en Ukraine, mais plus particulièrement près des centrales nucléaires », a-t-il affirmé en conférence de presse vendredi. Les bombarder « aggraverait cette crise » et créerait un « problème que personne ne veut voir ».

La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, est maintenant occupée par les Russes, selon le gouvernement ukrainien. Jeudi soir, M. Trudeau a discuté avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour exprimer « sa profonde préoccupation » concernant les tirs d’artillerie qui venaient d’y être lancés.

Le premier ministre Trudeau a exhorté la Russie à mettre fin immédiatement à ses activités militaires dans la région et s’est engagé à continuer de travailler de concert avec nos partenaires et alliés. Extrait du compte-rendu de la discussion entre Justin Trudeau et Volodymyr Zelensky

Depuis le début de la guerre le 24 février, le Canada a envoyé de l’équipement militaire létal et non létal pour venir en aide aux combattants ukrainiens et a imposé avec ses alliés des sanctions économiques sans précédent. Le ministère de l’Immigration se prépare également à accueillir de nombreux réfugiés ukrainiens.

Les membres de l’OTAN, dont le Canada, ont rejeté à nouveau vendredi la demande de Kyiv de créer une zone d’exclusion aérienne en Ukraine pour éviter de se laisser entraîner dans cette guerre. Ils veulent éviter d’envoyer des avions dans le ciel ukrainien pour l’appliquer.

Avec l’Agence France-Presse