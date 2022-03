(Ottawa) La ministre canadienne des Affaires étrangères a rencontré vendredi ses homologues au siège de l’OTAN, à Bruxelles, pour coordonner les efforts continus visant à imposer des sanctions à la Russie pour son invasion de l’Ukraine.

La Presse Canadienne

Avant cette rencontre, Mélanie Joly a déclaré que les ministres prévoyaient notamment de discuter de l’attaque russe contre une importante centrale nucléaire à Enerhodar, dans l’est de l’Ukraine.

Les troupes russes se sont emparées de la centrale, la plus grande d’Europe, après une attaque au milieu de la nuit qui l’a incendiée et a brièvement fait craindre dans le monde entier une catastrophe nucléaire.

Les pompiers ont éteint l’incendie et aucune radiation n’a été émise, ont déclaré des représentants des Nations unies et des responsables ukrainiens, alors que les forces russes poursuivaient leur offensive d’une semaine sur plusieurs fronts et que le nombre de réfugiés fuyant le pays dépassait maintenant 1,2 million.

Mme Joly a écrit sur Twitter vendredi qu’elle avait parlé au directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique pour parler de la situation à la centrale nucléaire. « Nous demandons au régime russe de cesser de menacer les sources nucléaires, écrit-elle. Un nombre incalculable de vies civiles sont mises en danger par ces actes irresponsables. »

Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué jeudi soir qu’il s’était entretenu avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, au sujet de ces « attaques horribles » à la centrale nucléaire.

Après l’attaque, le président Zelensky a de nouveau demandé à l’Occident d’imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine. Mais le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg, a exclu cette possibilité, invoquant le risque d’une guerre beaucoup plus large en Europe.

Il a déclaré que la seule façon de mettre en place une zone d’exclusion aérienne serait de dépêcher des avions de l’OTAN pour la faire respecter en abattant des avions russes.

« Nous comprenons le désespoir, mais nous pensons également que si nous le faisions, nous nous retrouverions avec quelque chose qui pourrait se terminer par une guerre à part entière en Europe », a expliqué M. Stoltenberg.

M. Trudeau a défendu cette décision de ne pas mettre en place une zone d’exclusion aérienne. « Ce que nous avons évité jusqu’à présent, et que nous continuerons à éviter, c’est de mettre les forces de l’OTAN en conflit direct avec les soldats russes, a-t-il déclaré vendredi. Ce serait un niveau d’escalade qui est malheureux. »

Mais ce refus d’imposer une zone d’exclusion aérienne sur le territoire ukrainien révèle une profonde incompréhension de la gravité de la situation dans laquelle se trouve le monde, a estimé Alexandra Chyczij, présidente nationale du Congrès ukrainien canadien.

« La guerre de génocide de la Russie contre le peuple ukrainien n’est pas seulement une guerre contre l’Ukraine. Si Poutine gagne en Ukraine, le reste de l’Europe et le monde seront menacés par son régime », a déclaré Mme Chyczij.

« La Russie bombarde aveuglément des civils ukrainiens, assassinant délibérément des innocents. »