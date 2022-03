(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau réitère être ouvert à indemniser des entreprises canadiennes qui seraient frappées indirectement par les sanctions contre Moscou, mais précise qu’il se concentre d’abord sur le soutien au peuple ukrainien.

Michel Saba et Émilie Bergeron La Presse Canadienne

« On n’a pas passé énormément de temps à élaborer des solutions encore parce que notre priorité doit être et continue d’être d’aider l’Ukraine », a-t-il déclaré jeudi en point de presse.

C’est ainsi qu’il a clarifié sa pensée sur le sujet après avoir, mercredi, ouvert la porte à des indemnisations.

Jeudi, il a souligné que dans un monde « interconnecté » comme le nôtre, les sanctions « finissent par faire mal à tout le monde ».

« C’est un moment pour nous de nous tenir ensemble, […] de défendre nos démocraties, la Charte des Nations unies (ainsi que) les principes de l’état de droit », a plaidé M. Trudeau.

Il a noté que ceux qui investissent à l’étranger prennent toujours « un certain risque ». Et bien qu’il soit hors de question pour Ottawa de reculer sur les sanctions, le gouvernement tentera de « minimiser ce risque » et étudiera les façons d’aider les Canadiens qui pourraient être touchés de façon « disproportionnée ».

Quoi qu’il en soit, le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, avait tempéré en soutenant que « l’impact sera probablement très modéré pour le Canada ». Il a affirmé que les échanges commerciaux avec la Russie représentent « moins de 1 % » des importations et exportations canadiennes.

Suspension d’Interpol

Le gouvernement du Canada appelle à la suspension de la Russie d’Interpol, l’organisation internationale de police criminelle, a annoncé M. Trudeau.

« La coopération internationale en matière d’application de la loi dépend d’un engagement collectif envers la Déclaration universelle des droits de l’homme et du respect mutuel entre les membres d’Interpol », a-t-il expliqué.

Le premier ministre a précisé que d’autres États font également cette demande de retrait de l’organisation qui compte 195 pays membres, sans toutefois préciser lesquels.

Plus tôt en matinée, la vice-première ministre, Chrystia Freeland, a annoncé que le Canada impose des tarifs de 35 % aux exportations de la Russie et de la Biélorussie.

Elle a indiqué que le Canada est le premier pays à révoquer en Biélorussie et à la Russie leur statut enviable de partenaire commercial en vertu du droit canadien.

« Nous travaillons de près avec nos alliés pour les encourager à faire les mêmes pas », a déclaré celle qui est aussi ministre des Finances.

Mme Freeland a expliqué que cela signifie que la Russie et la Biélorussie n’auront plus droit aux tarifs commerciaux avantageux dont bénéficient les membres de l’Organisation mondiale du commerce.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a de son côté fait savoir que le Canada bonifiait ses envois de matériel militaire vers l’Ukraine. Ottawa expédiera davantage d’aide létale, dont jusqu’à 4500 lance-roquettes et jusqu’à 7500 grenades à main.

Un million de dollars seront également versés à l’Ukraine pour l’acquisition d’images satellites de haute résolution modernes, dans le but d’aider les militaires ukrainiens à mieux suivre les déplacements de l’armée russe.

« Il est de notre devoir de protéger autant de vies que possible avec nos alliés de l’OTAN », a dit la ministre Anand.

Immigration : moins d’obstacles pour les Ukrainiens

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a dévoilé un nouveau programme visant à faciliter les démarches d’Ukrainiens souhaitant rejoindre le Canada dans leur fuite de la guerre.

Ceux qui choisissent ainsi le Canada comme refuge pourront avoir recours à « l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine », a détaillé l’élu fédéral.

C’est « la façon la plus rapide d’accepter autant d’Ukrainiens que possible », a assuré M. Fraser, mentionnant qu’Ottawa ne se fixera pas de seuil pour le nombre d’Ukrainiens pouvant être accueillis au pays.

« Nous levons la plupart des exigences qui existent en vertu des visas traditionnels », a-t-il ajouté. Un formulaire « simple » devra donc être rempli par ceux qui veulent se prévaloir du nouveau programme et fournir des données biométriques.

Interrogé à savoir pourquoi une levée complète des visas n’était pas faite par le Canada, le ministre a répondu que cela signifierait que tout citoyen ukrainien pourrait venir au pays. Il a affirmé qu’une levée complète « ouvre également la porte à d’autres qui pourraient passer par les mailles du filet ».

Le gouvernement est préoccupé par des gens « comme ceux qui ont appuyé et ont combattu l’armée ukrainienne dans les huit dernières années dans le Donbass et d’autres qui travaillent contre les Ukrainiens et aident les troupes russes ».

Le recours aux mesures biométriques permettra de filtrer ce type de demandes pour protéger le Canada de ce « risque de sécurité », a soutenu M. Fraser.