(Ottawa) La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s’est adressée au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies lundi matin. Quelques heures plus tôt, les négociations entre la Russie et l’Ukraine avaient commencé en Biélorussie.

Mylène Crête La Presse

« Nous demandons à la Russie de cesser cette attaque immédiatement », a-t-elle déclaré dans un discours prononcé lors de la 49e session régulière du Conseil des droits de l’homme.

Elle a affirmé que la guerre déclenchée par le président russe Vladimir Poutine rend la protection des droits de la personne encore plus criante et a appelé son gouvernement non seulement à respecter ceux des Ukrainiens, mais également ceux des Russes qui manifestent contre la guerre.

Les premiers pourparlers depuis l’invasion de l’Ukraine le 24 février avaient commencé quelques heures plus tôt. Le gouvernement ukrainien demande un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes de son territoire.

Ces discussions ont lieu alors que l’offensive de la Russie se heurte à la résistance de l’armée ukrainienne et que des sanctions d’une ampleur inédite, adoptées par les Occidentaux, ébranlent son économie.

Avec l’Agence France-Presse