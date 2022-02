École Saint-Laurent

Marwah Rizqy demande de suspendre les directeurs qui font l’objet d’une enquête

(Québec) Marwah Rizqy demande à Québec de « suspendre avec solde », le temps que le gouvernement mène son enquête, « les membres actuels et les anciens membres de la direction impliqués dans les allégations d’abus sexuels et psychologiques » à l’école secondaire Saint-Laurent, où trois entraîneurs de basketball ont été arrêtés et accusés de crimes sexuels.