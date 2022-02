(Repentigny) Les Québécois peuvent s’attendre à une hausse salée de leur facture d’Hydro-Québec, mais aussi à un budget à saveur électorale qui viendra compenser, du moins en partie.

Pierre Saint-Arnaud La Presse Canadienne

De passage à Repentigny, vendredi, le premier ministre François Legault a reconnu que les paramètres législatifs n’empêcheraient pas la société d’État de peser sur le crayon, en raison de la poussée inflationniste actuelle.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a rejeté les reproches des oppositions, selon qui la facture de quelque 400 millions qu’Hydro-Québec prévoit verser à Énergir pour compenser la perte de clients qui se convertiront du gaz à l’électricité sera refilée aux consommateurs.

« C’est faux, parce que comme vous devez le savoir, on a adopté un projet de loi et les tarifs ne peuvent pas augmenter plus que l’inflation », a-t-il souligné.

En d’autres termes, les hausses « exceptionnelles » qui s’en viennent sont la faute de l’inflation. « L’inflation est à un niveau très élevé cette année. […] Il y a un budget qui s’en vient le 22 mars qui va couvrir, entre autres, cette augmentation importante des tarifs d’Hydro-Québec », a déclaré le premier ministre.

Un montant égal pour tous

Selon lui, le gel des tarifs réclamé par les partis d’opposition n’est pas la bonne approche « parce que ce que ça voudrait dire, c’est que ce sont les plus riches, qui ont les plus grosses maisons, qui auraient le plus grand bénéfice. Je pense que c’est mieux de donner un montant qui est le même à tout le monde pour entre autres couvrir les augmentations exceptionnelles des tarifs d’électricité ».

Le premier ministre a aussi donné d’autres indices indiquant que ce budget contiendra des cadeaux pour les contribuables. « Il n’y a pas que l’électricité. Il y a l’épicerie qui a beaucoup augmenté, le prix des loyers qui a beaucoup augmenté. C’est ça qu’Éric Girard est en train de préparer. »

« Je ne peux pas dévoiler ce qu’il va y avoir dans le budget du 22 mars, mais on va aider les Québécois entre autres pour faire face aux augmentations exceptionnelles dans les tarifs d’électricité. »

De l’aide aux organismes communautaires

François Legault était à Repentigny pour annoncer une aide aux organismes communautaires locaux, qui vont se regrouper dans un nouvel édifice avec le CLSC, un CPE et même un bistro.

Là aussi, il a laissé entendre qu’il y aurait de bonnes nouvelles pour les organismes communautaires. « Je ne peux pas, évidemment, vous dévoiler le budget qui sera déposé le 22 mars, a-t-il répété, mais je sais qu’il y a beaucoup d’organismes communautaires qui ont besoin d’aide. »

M. Legault a rappelé que son gouvernement avait augmenté de 11 % depuis trois ans les sommes allouées aux organismes communautaires « et je sais qu’il faut en faire plus et le ministre des Finances sait qu’il faut en faire plus ».

« Ç’a été deux années difficiles. On a mis des budgets temporaires, mais là on s’en vient avec le budget », a répété M. Legault. Il a du même souffle reconnu « qu’avec la pénurie de main-d’œuvre, il y a de plus en plus de difficulté à recruter. Il y en a qui prennent des emplois mieux payés et ça pose un défi. Il y a moins de bénévoles. »

Cependant, le premier ministre avertit déjà le secteur communautaire qu’il ne répondra pas à toutes ses demandes. « Le ministre des Finances me disait : ils demandent 46 % d’augmentation. Je vais tout de suite vous dire, je ne pense pas qu’on va être à 46 %, mais il va y avoir une augmentation dans le budget du 22 mars. »