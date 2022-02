Moins de la moitié des logements abordables promis sont en chantier

(Québec) Moins de la moitié des logements abordables destinés aux clientèles vulnérables promis par les gouvernements Legault et Trudeau en 2021 sont en train d’être construits. Seuls trois projets sont « complétés à 100 % ». Mais les deux gouvernements renchérissent et en promettent 1452 de plus en 2022.