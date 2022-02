Québec solidaire veut le budget « le plus vert de l’histoire du Québec »

(Québec) Québec solidaire demande au gouvernement Legault de livrer le budget « le plus vert de l’histoire du Québec » pour que la province puisse atteindre ses cibles climatiques.

Charles Lecavalier La Presse

« C’est le budget de la dernière chance en matière de lutte aux changements climatiques. Est-ce que le premier ministre peut […] demander à son ministre des Finances de déposer le budget le plus vert de l’histoire du Québec ? C’est de ça dont on a besoin », a lancé le chef parlementaire de QS Gabriel Nadeau-Dubois mercredi lors de la période de questions.

M. Nadeau-Dubois a noté que le ministre des Finances Eric Girard a annoncé la date du budget mardi, et que ces trois priorités seraient la santé, l’éducation et l’économie avec des mesures pour faire face au coût de la vie. « C’est plutôt des bonnes priorités […] mais je pense qu’il manquait quelque chose, par contre. Ça commence avec un e, ça finit avec un t et ça n’intéresse pas le premier ministre : l’environnement », a-t-il dénoncé.

La Presse révélait la semaine dernière que la promesse du gouvernement Legault de mettre 1,5 million d’autos électriques sur la route ne permettrait même pas d’atteindre la moitié de la cible climatique de 2030 dans le secteur des Transports. Un document produit par le ministère de l’Environnement confirme également que la nouvelle stratégie pour forcer les concessionnaires à vendre plus de véhicules zéro émission n’aura aucun effet significatif avant huit ans.

Une cible qui va coûter cher, dit Legault

Pour Québec solidaire, cela veut dire que le premier ministre Legault navigue « d’échec en échec ». « Il va rater sa cible de consommation de pétrole, il va rater sa cible de réduction de gaz à effet de serre, il va rater ses objectifs d’électrification des transports. Échec, échec, échec », a pesté M. Nadeau-Dubois. Pour atteindre la cible, dit-il, il faut donc en faire plus.

François Legault a répliqué en vantant le bilan du Québec, qui se classe « premier, sur 60 États et provinces, pour les GES par habitant ».

« Notre gouvernement a été le premier gouvernement à déposer un plan pour réduire de 37 et demi % les GES au Québec. Ça va coûter 6,7 milliards », a plaidé M. Legault. « Québec solidaire nous dit qu’eux ils veulent réduire les gestes de 55 % et ils ont aucune, mais vraiment aucune idée combien ça va coûter, de combien il va falloir augmenter les impôts, au Québec, qui va payer pour réduire les GES de 55 % », a-t-il dit.

Questionnée à savoir si son gouvernement allait en faire davantage pour l’environnement, la présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel a répondu de son côté que « qu’il en fait déjà pas mal ». « Je pense qu’on est bon là-dedans », a-t-elle dit. Le ministre des Finances Eric Girard a souligné de son côté qu’il faudra attendre le 22 mars pour connaître toutes les orientations de son budget.