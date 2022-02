(Ottawa) Le premier ministre a révoqué mercredi le recours à la Loi sur les mesures d’urgence, moins de 48 heures après que la Chambre des communes l’eut approuvé. Le débat avait toujours lieu au Sénat au moment de l’annonce, mais il a rapidement été ajourné et la motion du gouvernement a été retirée.

Mylène Crête La Presse

« La situation n’est plus une urgence, par conséquent, le gouvernement va mettre fin à Loi sur les mesures d’urgence », a déclaré Justin Trudeau lors d’une conférence de presse en fin d’après-midi mercredi. La gouverneure générale doit signer une proclamation pour y mettre fin dans les heures à venir, a-t-il indiqué.

Le premier ministre avait indiqué à plusieurs reprises que le recours à l’état d’urgence allait être d’une durée limitée.

Le gouvernement abandonne donc les pouvoirs extraordinaires accordés dans le cadre de l’état d’urgence comme celui qui permettait aux institutions financières de geler les comptes bancaires des manifestants sans contrôle judiciaire. Le processus pour renverser cette mesure a déjà commencé, a indiqué la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

M. Trudeau en a fait l’annonce entouré des ministres Chrystia Freeland, David Lametti, Marco Mendicino et Bill Blair – tous membres de la cellule de crise. Un peu plus tôt dans la journée, le premier ministre avait justement présidé une réunion du Groupe d’intervention en cas d’incident pour discuter des barrages illégaux et de la situation en Ukraine.

La Chambre des communes avait approuvé lundi l’état d’urgence décrété pour mettre fin à la manifestation à Ottawa. L’appui des néo-démocrates avait permis d’adopter la motion présentée par les libéraux. Les conservateurs et les bloquistes l’avaient rejetée.

La motion, qui était débattue au Sénat depuis mardi, a soulevé des doutes chez de nombreux sénateurs. Certains estimaient que les corps policiers avaient déjà tous les outils dont ils avaient besoin avec la déclaration d’état d’urgence de la Ville d’Ottawa et celle du gouvernement de l’Ontario sans que le gouvernement fédéral ait à déclarer un état d’urgence national.

D’autres considéraient que le gel des comptes bancaires des manifestants est allé trop loin.

