(Ottawa) Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a déclaré qu’il maintenait le cap sur son projet d’introduire une loi obligeant les géants du numérique à payer les médias canadiens pour l’utilisation de leurs informations.

S’exprimant lors d’une conférence virtuelle sur l’avenir de l’information, M. Rodriguez a déclaré que la nouvelle loi créera un cadre permettant aux organes de presse de négocier collectivement des accords équitables avec des entités en ligne telles que Google.

Il a précisé que le gouvernement fondera sa prochaine loi sur celle présentée en Australie pour obliger les géants du numérique à payer pour le contenu des actualités, mais qu’elle contiendra quelques nuances.

Le Canada aurait un régulateur et imposerait un arbitrage si un accord équitable ne peut être conclu entre les médias canadiens et des entreprises comme Google et Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook.

Le vice-président des nouvelles de Google, Richard Gingras, affirme que le moteur de recherche ne s’oppose pas à la réglementation, mais veut protéger l’internet ouvert et le principe de la libre liaison entre les sites.

Il a critiqué la loi australienne, affirmant que son modèle d’arbitrage était déséquilibré et imprévisible et il espérait que le Canada proposerait un plan plus pragmatique.

