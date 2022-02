(Québec) Pressé par les partis d’opposition pour déclencher l’élection partielle dans la circonscription de Marie-Victorin à Longueuil, François Legault répond que « des gens ont encore peur quand quelqu’un vient frapper à la porte même s’ils ont un masque ». Le premier ministre promet de déclencher la campagne « dans les prochaines semaines ».

Hugo Pilon-Larose La Presse

Cette déclaration survient alors que la candidate caquiste dans la circonscription, Shirley Dorismond, fait fréquemment du porte-à-porte ces jours-ci. Cette dernière est même accompagnée à l’occasion de ministres et de députés caquistes.

« On veut compléter les prochaines semaines ou on assouplit les mesures pour permettre au plus de gens possible de se rencontrer, de faire des assemblées de cuisine, de faire des débats à l’intérieur, parler avec les citoyens, et ça c’est dans tous les partis, on devrait, avec les mesures qui disparaissent dans les prochaines semaines, pouvoir déclencher les [élections partielles] », a précisé M. Legault, ajoutant que les prochaines élections générales « vont avoir lieu comme prévu à l’automne », le 3 octobre.

En matinée, la cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, a demandé à François Legault « de déclencher la partielle le plus rapidement possible ».

« C’est l’intérêt partisan de la CAQ qui l’emporte sur l’intérêt des électeurs d’avoir un député », a pour sa part déploré le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

« Nous, on est prêts. Dans les faits, la campagne, elle est commencée. On est sur le terrain pratiquement chaque jour. […] Tous les partis font déjà campagne. Il faut que François Legault déclenche l’élection », a renchéri le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.