Étude

Les gens pensent que leurs adversaires politiques sont... des idiots

Les gens qui adhèrent aux idées politiques opposées aux nôtres sont-ils mal intentionnés ? Mal informés ? Où alors ont-ils de mauvaises valeurs ? Une analyse réalisée aux États-Unis par l’Université de Caroline du Nord et l’Université McGill montre plutôt qu’on les considère… comme étant des idiots. La Presse en a discuté avec Rachel Hartman, doctorante au département de psychologie et de neuroscience de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et coauteure de l’article « People See Political Opponents As More Stupid Than Evil », publié dans la revue scientifique Personality and Social Psychology Bulletin.