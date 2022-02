(Ottawa) Les « activités illégales et dangereuses » qui se poursuivent à Ottawa et qui ont paralysé des postes frontaliers pendant plusieurs jours constituent une grave menace à la sécurité publique, soutient le premier ministre Justin Trudeau.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Mélanie Marquis La Presse

Le recours à la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois est donc pleinement justifié pour mettre fin à ces activités qui sont financées en bonne partie par des groupes étrangers, a plaidé le premier ministre dans un discours à la Chambre des communes.

M. Trudeau a ainsi donné le coup d’envoi au débat historique sur l’utilisation de cette loi qui donne des pouvoirs additionnels aux forces policières pour rétablir l’ordre dans la capitale fédérale. D’ores et déjà, le débat s’annonce houleux, le Parti conservateur et le Bloc québécois étant farouchement opposés à cette démarche. Ils estiment que les forces policières disposent déjà de tous les outils nécessaires pour mettre fin à l’occupation.

« Le gouvernement fédéral a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence. Nous l’avons fait pour protéger les familles et les petites entreprises, pour protéger les emplois et l’économie. Nous l’avons fait parce que la situation ne pouvait être réglée par aucune autre loi au Canada », a fait valoir le premier ministre.

« Nous l’avons fait parce que c’est ce que font les dirigeants responsables pour le bien de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes. Les blocus et les occupations illégales doivent cesser et les frontières doivent rester ouvertes », a-t-il aussi soutenu.

Certes, la situation s’est quelque peu améliorée, a indiqué M. Trudeau. Les occupations illégales à Windsor, où le pont Ambassador a été bloqué pendant une semaine, sont terminées. Le poste frontalier à Coutts, en Alberta, est de nouveau rouvert. Mais il est très inquiétant de voir que la GRC a arrêté « un petit groupe de personnes au sein du blocus et a saisi des armes à feu, des munitions et des gilets pare-balles. On pense que ce groupe était prêt à utiliser la force contre des agents de police », a relevé le premier ministre.

Devant l’opposition des plusieurs provinces et des partis de l’opposition, M. Trudeau a réitéré que l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence sera limité dans le temps. Elle ne suspend pas la Charte des droits et libertés et n’entraînera pas le déploiement de soldats, a-t-il aussi tenu à souligner.

« Le champ d’application de la Loi sur les mesures d’urgence est limité dans le temps, ciblé et raisonnable et proportionné. Elle renforce et soutient les forces de l’ordre afin qu’elles disposent davantage d’outils pour rétablir l’ordre et protéger les infrastructures essentielles », a-t-il dit.

« Ce n’est pas quelque chose qu’on fait à la légère. Ce n’est pas la première option ni la deuxième ni même la troisième option. C’est une solution de dernier recours », a-t-il ajouté.

« Historique et décevant »

PHOTO BLAIR GABLE, REUTERS Candice Bergen

À son tour de parole, la cheffe intérimaire du Parti conservateur, Candice Bergen, dont la formation n’appuiera pas la motion qui a été déposée mercredi, a qualifié le geste posé par le gouvernement Trudeau passerait à l’histoire, mais pour les mauvaises raisons.

« Le premier ministre a fait ceci pour sauver sa carrière politique », a-t-elle de nouveau argué.

Elle en a aussi profité pour décocher une flèche à l’endroit du Nouveau Parti démocratique, qui soutiendra le recours à la Loi sur les mesures d’urgence. « L’histoire ne sera pas tendre » pour le parti de Jagmeet Singh, a-t-elle martelé.

La conservatrice, qui avait initialement appuyé le « convoi de la liberté » installé à Ottawa avant de changer de ton et leur demander de quitter, a fustigé le premier ministre, qu’elle a accusé d’avoir semé la division et de mépriser les manifestants.

Quant à l’obligation de vaccination imposée aux camionneurs, une mesure citée comme l’un des catalyseurs du mouvement des camionneurs, elle n’avait aucune base scientifique, a dénoncé Candice Bergen dans son allocution en Chambre.

La « bombe atomique »

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Alain Therrien

Le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Therrien, a vigoureusement reproché à Justin Trudeau d’avoir sorti le rouleau compresseur, alors que les blocus au pont Ambassador, à Coutts, et à Emerson ont été levés.

« Dans le cour du premier ministre, ici, dans la capitale fédérale, ici, il y a une occupation. Qu’est-ce que le premier ministre a fait ? D’abord, il les a traités de rouspéteux. Après, il a mis ça sur le dos de la police, et là, il a sorti la bombe atomique, la Loi sur les mesures d’urgence », a-t-il lancé.

« Entre jouer les Ponce Pilate et attaquer avec la bombe atomique, il y a un espace où le gouvernement aurait pu utiliser des outils, du leadership », s’est insurgé le député Therrien.

Le Bloc québécois votera contre la motion du gouvernement.

Mais à moins d’un revirement majeur, elle sera adoptée à la Chambre des communes à l’issue des débats qui ont commencé jeudi matin, grâce à l’appui des néo-démocrates. Elle se retrouvera ensuite au Sénat, où l’issue de la motion est incertaine, les membres de la chambre haute étant plus indépendants face au gouvernement.