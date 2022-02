Jean Charest en politique fédérale

Anglade prend ses distances, le PQ et QS se déchaînent

(Québec) Le possible retour de Jean Charest sur la scène fédérale divise la Colline parlementaire à Québec. Le gouvernement Legault affirme qu’il n’a pas été un modèle au niveau de l’éthique, alors que celle qui dirige désormais son ancien parti, la cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, refuse de « s’immiscer dans une course au leadership ». Du côté du Parti québécois et de Québec solidaire, on associe sans détour son legs politique à celle de la corruption des institutions publiques.