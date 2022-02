(Québec) Le possible retour de Jean Charest sur la scène fédérale divise la Colline parlementaire à Québec. Celle qui dirige désormais son ancien parti, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, refuse de « s’immiscer dans une course au leadership ». Du côté du Parti québécois et de Québec solidaire, on associe sans détour son legs politique à celle de la corruption des institutions publiques.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Selon le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, l’héritage de Jean Charest est d’avoir « d’une certaine manière normalisé la corruption en la banalisant ».

« L’impunité dans une démocratie, c’est la pire chose. S’il n’y a pas de conséquences, s’il n’y a pas de punition lorsqu’on corrompt le ministère des Transports et qu’on fait de la politique en finançant son parti en échange de contrats gonflés, s’il n’y a pas de punition pour ça et qu’on peut retourner en politique après au Canada, ça parle du Canada et c’est triste qu’on n’ait pas eu de responsables pour des choses aussi graves », a-t-il dit mardi dans le foyer de l’Assemblée nationale.

Avant lui, la cheffe libérale Dominique Anglade, à la tête du parti anciennement dirigé par Jean Charest lorsqu’il était premier ministre, a commenté son possible retour avec prudence.

« C’est un choix qui lui appartient et […] je ne vais pas m’immiscer dans une course au leadership », a-t-elle déclaré, saluant le bilan de son prédécesseur sur la scène provinciale en matière de parité au Conseil des ministres.

Nadeau-Dubois perçoit un malaise

Le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a affirmé à son tour que le « malaise » de Mme Anglade concernant le retour en Jean Charest en politique était « palpable », mardi.

« Je la comprends, elle fait des pieds et des mains pour convaincre les Québécois que son parti, le Parti libéral du Québec, est devenu un parti progressiste. Je pense que le retour de Jean Charest compliquerait pas mal sa tâche », a-t-il dit.

« L’héritage de Jean Charest, c’est une démocratie affaiblie par la corruption. C’est un territoire ravagé en matière d’environnement. C’est un retard historique dans notre lutte contre les changements climatiques et ce sont des services publics en ruine », a complété M. Nadeau-Dubois.

Malgré ces critiques, Québec solidaire et le Parti québécois ont rappelé que la décision finale de revenir en politique appartenait à Jean Charest, alors que l’ancien chef libéral n’a jamais été arrêté ou accusé concernant les enquêtes sur la corruption au sein de son ancien parti.

« Mais politiquement, ce n’est quand même pas rien, a dit Gabriel Nadeau-Dubois. Mon ancien collègue Amir Khadir parlait souvent de Jean Charest comme du suspect numéro un de la corruption au Québec. Les enquêtes n’ont jamais abouti malheureusement, mais ce sont de très, très, très lourds soupçons et je pense qu’ils doivent faire réfléchir les gens qui envisagent de voter pour lui. »

« C’est un héritage qui, à mes yeux, est indéfendable. À la population d’en juger », a affirmé de son côté Paul St-Pierre Plamondon.

Jean Charest, qui a été premier ministre du Québec avec le Parti libéral, a aussi chef de l’ancien Parti progressiste-conservateur dans les années 90 sur la scène fédérale. Il pourrait annoncer ses intentions dans les prochains jours afin de se présenter dans la course à la succession de l’ancien chef conservateur Erin O’Toole.

Sur le plan juridique, M. Charest poursuit également le gouvernement du Québec pour violation de sa vie privée dans la foulée de fuites concernant l’enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) sur le financement du Parti libéral du Québec.