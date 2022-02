Pont Ambassador

Trois ministres du gouvernement Trudeau condamnent le blocage « illégal »

(Ottawa) Les autorités sont aux prises avec une troisième manifestation après celles d’Ottawa et de Coutts, en Alberta. Depuis lundi, des camions bloquent des voies menant au pont Ambassador à Windsor, en Ontario, ce qui met en péril le transport de marchandises entre le Canada et les États-Unis. Il s’agit de l’un des liens frontaliers les plus utilisés.