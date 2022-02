(Ottawa) Les autorités sont aux prises avec une troisième manifestation après celle d’Ottawa et de Coutts, en Alberta. Des camions bloquent des voies menant au pont Ambassador à Windsor, en Ontario, ce qui met en péril le transport de marchandises entre le Canada et les États-Unis. Il s’agit de l’un des liens frontaliers canado-américains les plus achalandés.

Mylène Crête La Presse

« Le pont Ambassador est une artère vitale pour notre pays et pour notre chaîne d’approvisionnement, a affirmé le ministre de la Protection civile, Bill Blair. Le blocus doit cesser avant qu’il y ait plus de dommage. »

M. Blair et ses collègues Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, et Omar Alghabra, ministre des Transports, ont tenu une conférence de presse mercredi pour dénoncer les manifestations de camionneurs qui paralysent le centre-ville d’Ottawa, le poste frontalier de Coutts, en Alberta, et le pont Ambassador. Or, ils avaient peu de solutions à offrir outre celle d’aider les services de police locaux.

« Vous faites mal aux Canadiens et vous n’êtes pas au-dessus de la loi », a dit le ministre Mendicino en s’adressant aux manifestants.

Quelque 4000 camions entrent au Canada par le pont Ambassador chaque jour. La valeur des biens transigés s’élève à 350 millions par jour. Le fait que la circulation y soit bloquée nuit notamment à l’industrie automobile. Certaines usines ont dû fermer temporairement faute de pièces, mettant ainsi à pied de nombreux travailleurs.

« Cela interfère avec le gagne-pain des Canadiens et leur accès à des biens essentiels comme de la nourriture dans les épiceries », a souligné le ministre Alghabra.

Le pont Ambassador entre Windsor, dans le sud de l’Ontario, et Detroit, au Michigan est bloqué par des manifestants contre les mesures sanitaires depuis lundi. Il s’agit de l’un des liens frontaliers canado-américains les plus achalandés.

Mardi, le président de la Detroit International Bridge Company, propriétaire du pont Ambassador, a appelé les autorités à prendre des mesures rapides pour résoudre la situation.

Avec La Presse Canadienne