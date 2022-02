Joël Lightbound estime que le gouvernement fédéral devrait proposer une feuille de route pour la levée des restrictions, de publier les études épidémiologiques sur lesquelles il s’appuie pour prendre ses décisions et le presse d’entamer des négociations avec les provinces pour l’augmentation des transferts en santé.

(Ottawa) De premières fissures apparaissent dans les rangs des libéraux fédéraux sur la gestion de la crise sanitaire : le député de Louis-Hébert Joël Lightbound a fait une sortie mardi matin pour critiquer la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement Trudeau.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Mylène Crête La Presse

Considéré comme une étoile montante des libéraux de Justin Trudeau au Québec, M. Lightbound a critiqué notamment la décision du gouvernement fédéral d’imposer la vaccination obligatoire aux fonctionnaires fédéraux durant une conférence de presse sur la colline du Parlement.

« Il est plus que temps qu’on arrête de diviser la population, a-t-il déclaré. Je constate à regret que le ton de mon gouvernement a changé à l’aube de la dernière campagne électorale. »

La gestion de la manifestation des camionneurs, qui paralyse le centre-ville d’Ottawa depuis une dizaine de jours, a aussi alimenté sa réflexion, selon nos informations. M. Lightbound pourrait aussi démissionner de son rôle de président du caucus du Québec.

Il a condamné les dérapages, les signes haineux et racistes, et les groupes d’extrême droite qui y ont participé. Il a par la suite invité les manifestants à se relocaliser ailleurs et à faire la navette tous les jours pour venir se faire entendre devant le Parlement.

M. Lightbound a affirmé que de nombreux électeurs lui ont écrit en détresse, inquiétés par l’impact des restrictions sur la santé mentale des enfants, par le fait de perdre leur entreprise ou parce qu’ils ne peuvent plus travailler parce qu’ils ne sont pas vaccinés. « Il faut entendre ces inquiétudes et il faut y répondre », a-t-il dit.

Il a soutenu que la vaccination obligatoire des camionneurs va à l’encontre des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et a eu un impact sur le prix des denrées en épicerie.

Le député de la région de Québec estime que le gouvernement fédéral devrait proposer une feuille de route pour la levée des restrictions, de publier les études épidémiologiques sur lesquelles il s’appuie pour prendre ses décisions et le presse d’entamer des négociations avec les provinces pour l’augmentation des transferts en santé.

Selon des informations obtenues par La Presse, M. Lightbound a confié à ses collègues du caucus libéral du Québec son profond malaise sur la question de la vaccination obligatoire voilà plusieurs semaines. Il a affirmé qu’il n’est pas le seul à l’éprouver.

Des ministres influents, tels que le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos, ont tenté de le convaincre du bien-fondé de la politique du gouvernement Trudeau en matière de vaccination obligatoire, mais sans succès.

Déjà sur les médias sociaux, M. Lightbound affichait son malaise en republiant sur son compte Twitter des nouvelles sur les mesures de déconfinement annoncées par d’autres pays. Il a aussi republié des reportages faisant état des effets néfastes sur la santé mentale de la crise sanitaire qui dure depuis deux ans.