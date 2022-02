(Ottawa) « La situation a atteint un point de crise », estime le chef du Nouveau Parti démocratique Jagmeet Singh. Il a fait parvenir une lettre au président de la Chambre des communes lundi pour demander la tenue d’un débat d’urgence.

Mylène Crête La Presse

« On est dans une crise, a-t-il dit en point de presse. Ce qui se passe à Ottawa, ce n’est pas une manifestation, ce sont clairement des actes haineux. » De nombreux citoyens se sont plaints sur les réseaux sociaux de se faire harceler voire agresser par des manifestants parce qu’ils portent un masque en raison de la pandémie.

M. Singh appelle le premier ministre Justin Trudeau à rencontrer le maire d’Ottawa, Jim Watson, pour lui offrir son aide et rencontrer les maires des autres municipalités aux prises avec des convois de camionneurs, comme à Coutts en Alberta.

Il croit que le gouvernement fédéral doit mettre fin à « l’interférence étrangère » qui soutient le « convoi de la liberté ». Une portion des 10,1 millions de dollars amassés par les organisateurs sur GoFundMe proviennent des États-Unis.

PHOTO FRED CHARTRAND, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jagmeet Singh

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, s’est plaint sur Twitter samedi que la plateforme de sociofinancement eut décidé de retourner leur argent aux donateurs au lieu de le remettre aux manifestants. « Des Texans patriotiques ont donné à la noble cause des camionneurs canadiens en utilisant GoFundMe, a-t-il écrit. […] Aujourd’hui, j’ai assemblé une équipe pour enquêter sur leur potentielle fraude et tromperie. La justice sera rendue aux donateurs du Texas. »

La police a démantelé un camp de ravitaillement des manifestants dimanche soir et sévira à l'endroit de ceux qui transportent de l’essence. Les manifestants semblaient plus un peu plus calmes lundi matin, mais le concert de klaxons a tout de même repris en fin d’avant-midi.

Plus de détails à venir.