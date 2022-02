(Ottawa) Incapable de mettre fin à la manifestation qui paralyse son centre-ville depuis 11 jours, le maire d’Ottawa demande 1800 policiers pour faire face à la crise. Quelques heures plus tôt, le gouvernement fédéral proposait de créer une table de concertation fédérale, provinciale et municipale pour tenter de trouver une solution.

Mylène Crête La Presse

« Étant donné l’ampleur de l’armada de camions lourds qui occupent notre centre-ville, nous vous écrivons aujourd’hui pour vous demander d’aider la Ville à obtenir 1800 agents pour réprimer l’insurrection que la police est incapable de contenir », écrivent le maire Jim Watson et la présidente de la Commission de services policiers d’Ottawa, Diane Deans, dans des lettres adressées aux premiers ministres Justin Trudeau et Doug Ford. La veille, le maire avait déclaré l’état d’urgence.

Quelque 1000 contraventions ont déjà été données par les agents municipaux sans que cela mette fin au « convoi de la liberté ». La ville estime qu’il y a toujours entre 400 et 500 camions qui bloquent les rues du centre-ville d’Ottawa. « La manifestation est tristement devenue une occupation agressive et haineuse de nos quartiers », dénoncent-ils en comparant le bruit des klaxons à une « guerre psychologique ».

Lundi après-midi, un juge de la Cour supérieure de l’Ontario a accordé une injonction de dix jours pour empêcher les camionneurs de klaxonner sans arrêt, le temps de statuer sur une demande de recours collectif de plusieurs millions de dollars au nom des résidants touchés.

Outre le bruit, c’est le non-respect des lois qui inquiète le plus certains citoyens. Deux hommes sont entrés dans le hall d’entrée d’un édifice à appartements de la rue Lisgar au petit matin dimanche et y ont allumé un incendie qui, heureusement, ne s’est pas propagé. Quelques heures plus tôt, certains résidants avaient invectivé les manifestants depuis leur fenêtre, excédés par le bruit. La police a émis un avis de recherche pour tenter de mettre la main au collet de ces pyromanes présumés.

« La manifestation a créé une certaine anarchie qui a permis à ce genre de chose de se produire », a déploré Matias Muñoz, l’un des locataires qui a publié sur les réseaux sociaux des images captées par une caméra de surveillance.

Trudeau absent

Le gouvernement fédéral estime que la police d’Ottawa a déjà les outils et les ressources appropriées pour intervenir. « Laissez-moi être clair : ce n’est pas le rôle de quelque gouvernement que ce soit de donner des directives à la police », a précisé le ministre de la Protection civile, Bill Blair. La table de concertation convoquée par le fédéral vise à assurer la fluidité des communications entre les trois ordres de gouvernement et à répondre rapidement aux besoins de la ville.

M. Blair faisait partie des cinq ministres fédéraux qui ont fait le point lundi après-midi lors d’une longue conférence de presse. Le premier ministre Justin Trudeau, lui, brillait par son absence. Son agenda public indiquait qu’il avait des rencontres privées.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a fait valoir que la Gendarmerie royale du Canada a fourni 275 agents qui travaillent sous les ordres du chef de la police d’Ottawa.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, prévoit rencontrer son homologue ontarien sous peu pour lui demander d’appliquer le Code de la route. Le gouvernement provincial peut suspendre les permis commerciaux des entreprises de transport et suspendre l’assurance automobile des conducteurs qui bloquent les rues d’Ottawa.

« Je trouve qu’il y a un pas en avant sauf qu’il faut que cette table de concertation ait une dynamique bien réelle », a réagi le député bloquiste, Alain Therrien.

Il faut qu’il y ait un plan d’action. Il faut qu’il y ait des volontés de toute part pour que ça progresse vite. Alain Therrien, député bloquiste

Les conservateurs ont talonné les libéraux à la période des questions pour qu’ils mettent fin rapidement à la vaccination obligatoire des fonctionnaires fédéraux et pour monter à bord d’un avion ou d’un train. « Au Canada vivre, ça veut dire vivre en liberté », a affirmé la chef intérimaire du Parti conservateur, Candice Bergen.

Elle a fait parvenir une lettre à Justin Trudeau lundi pour réclamer une rencontre entre tous les chefs de parti afin de dénouer l’impasse.

Singh demande un débat d’urgence

« La situation a atteint un point de crise », estime le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, qui a fait parvenir une lettre au président de la Chambre des communes lundi pour demander la tenue d’un débat d’urgence.

PHOTO FRED CHARTRAND, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jagmeet Singh

Il croit que le gouvernement fédéral doit mettre fin à « l’interférence étrangère » qui soutient le « convoi de la liberté ». Une portion des 10,1 millions de dollars amassés par les organisateurs sur GoFundMe proviennent des États-Unis.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, s’est plaint sur Twitter samedi que la plateforme de sociofinancement eut décidé de retourner leur argent aux donateurs au lieu de le remettre aux manifestants. « Des Texans patriotiques ont donné à la noble cause des camionneurs canadiens en utilisant GoFundMe, a-t-il écrit. […] Aujourd’hui, j’ai assemblé une équipe pour enquêter sur leur potentielle fraude et tromperie. La justice sera rendue aux donateurs du Texas. »

Dans une lettre ouverte publiée dans le Globe and Mail, l’ex-gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, appelle les autorités à faire appliquer la loi et à retracer les fonds qui soutiennent le « convoi de la liberté ». « C’est de la sédition, écrit-il. C’est un mot que je ne croyais jamais utiliser au Canada. »

Aucun des ministres fédéraux présents en conférence de presse n’a voulu utiliser ce mot pour qualifier la manifestation.