Le député conservateur Alain Rayes quitte ses fonctions au sein du parti et abandonne son poste de lieutenant politique pour le Québec.

Mayssa Ferah La Presse

Le député de Richmond-Arthabaska a annoncé dimanche avoir délaissé son rôle de lieutenant politique pour le Québec ainsi que ses fonctions au sein du cabinet fantôme.

« La prochaine course à la chefferie sera déterminante pour le Parti conservateur du Canada. Je souhaite y jouer un rôle important en soutenant un candidat ou une candidate. Je n’ai donc d’autre choix que de quitter mes fonctions actuelles. Mon vœu le plus cher est que le Parti conservateur du Canada se dote d’un chef représentant les idéaux et les valeurs progressistes », a-t-il déclaré par communiqué.

C’est le député Luc Berthold qui agira comme chef adjoint de l’opposition officielle et lieutenant politique pour le Québec. « Je suis touché par la confiance que me témoigne la cheffe du Parti, l’Honorable Candice Bergen. Avec le soutien de ma famille, j’entreprends ce mandat avec optimisme à l’aube d’une campagne au leadership.

L’annonce survient au lendemain de celle de Pierre Poilievre. Le député de Carleton a confirmé sur Twitter qu’il briguera la direction du Parti conservateur du Canada. Plus tôt mercredi, le chef du Parti conservateur, Erin O’Toole, a été chassé de son poste par son caucus à Ottawa. Un sondage de Nanos publié la veille dans le Globe and Mail plaçait M. Poilievre, 42 ans, en position de tête pour lui succéder.