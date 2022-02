Le député Pierre Poilievre briguera la direction du Parti conservateur du Canada.

Léa Carrier La Presse

Il en fait l’annonce samedi soir sur Twitter. « Le gouvernement devient trop gros et trop contrôlant », martèle le député de Carleton dans une vidéo. Il dit vouloir devenir premier ministre afin de « faire du Canada le pays le plus libre au monde ».

« Voici le problème : Trudeau pense qu’il est le patron. Il se trompe, c’est le contraire. Vous êtes le patron », insiste Pierre Poilievre.

En début de semaine, le chef du Parti conservateur Erin O’Toole a été chassé de son poste par son parti. Un coup de sonde de Nanos publié mardi dernier dans le Globe and Mail plaçait Pierre Poilievre, 42 ans, en position de tête pour lui succéder.

De nombreux députés conservateurs et ex-figures du parti se sont rapidement rangés derrière lui. « Après sept victoires électorales consécutives ici même en Ontario. Aucun doute, Pierre est la réponse à un Parti conservateur fort et uni », a partagé sur Twitter la députée de Thornhill Melissa Lantsman.

« Excitée que Pierre Poilievre se présente comme chef du [Parti conservateur du Canada]. Il est un vrai conservateur qui a demandé des comptes à Justin Trudeau et aux libéraux », a déclaré Jenni Byrne, ex-bras droit de Stephen Harper.

« Pierre Poilievre est le leader dont notre parti a besoin maintenant », a pour sa part souligné Michael Barrett, député de Leeds-Grenville-Thousand Islands and Rideau Lakes. L’ex-ministre sous Harper John Baird a aussi encouragé son « ami », qui dispose « du cerveau et de la colonne vertébrale pour faire un excellent premier ministre. » « Je suis très heureux de le soutenir. »

La faute à Trudeau

Pierre Poilievre a amorcé sa déclaration en blâmant Justin Trudeau pour l’inflation. « Plus de la moitié des familles interrogées disent avoir de la difficulté à se nourrir et de plus en plus de gens dans la trentaine vivent dans le sous-sol de leurs parents parce qu’ils ne peuvent pas payer une maison normale qui coûte maintenant 800 000 $ », s’insurge-t-il.

Ces derniers jours, Pierre Poilievre a répété son appui au convoi de la liberté et aux opposants aux mesures sanitaires qui paradent sur la colline parlementaire. « Le gouvernement essaye de museler quiconque ose critiquer notamment avec des lois qui contrôlent ce que vous regardez ou dites sur l’internet, en utilisant le COVID comme opportunité politique. Le gouvernement Trudeau attaque nos petites entreprises, camionneurs et travailleurs. »