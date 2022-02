La police d’Ottawa annonce qu’elle déploie environ 150 policiers supplémentaires dans les secteurs de la ville les plus touchés par la manifestation contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui dure depuis des jours.

(Ottawa) À l’instigation du député Pierre Paul-Hus, le Parti conservateur durcit le ton à l’endroit des manifestants qui paralysent le centre-ville d’Ottawa depuis une semaine et qui empoisonnent la vie des résidants de la capitale fédérale. Un virage qui ne fait pas l’unanimité.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Mélanie Marquis La Presse

Après avoir vu certains membres influents du parti reprendre à leur compte les griefs des manifestants, M. Paul-Hus a mis son poing sur la table jeudi soir en demandant à la leader intérimaire Candice Bergen de rectifier le tir, selon des informations obtenues par La Presse.

M. Paul-Hus a annoncé ce changement de ton en publiant un message sur son compte Twitter dans lequel il réclame que l’on mette fin à cette « occupation ».

« J’ai passé la semaine à subir le siège d’Ottawa. Si la motivation des camionneurs pouvait être comprenable, la situation actuelle est tout autre. Je demande que l’on dégage les rues et que l’on cesse cette occupation contrôlée par des radicaux et des groupes anarchistes », a écrit M. Paul-Hus dans son gazouillis.

PHOTO BLAIR GABLE, REUTERS Pierre Paul-Hus

Le changement de ton du Parti conservateur était aussi évident durant la période de questions à la Chambre des communes vendredi. Prenant la parole au début de la séance, le conservateur Luc Berthold a plaidé qu’après une semaine, il était « temps de mettre fin à la manifestation à Ottawa et mettre fin aux restrictions qui en sont à l’origine ». La formation demande la levée de la vaccination obligatoire pour camionneurs.

« Les démonstrations de haine et de racisme qu’on a vues sont inacceptables. Nous assistons actuellement à un manque flagrant de leadership. Le maire d’Ottawa, les corps policiers, tous demandent que quelqu’un, à quelque part, se lève pour y mettre fin. Le premier ministre a jusqu’à présent préféré jeter de l’huile sur le feu et maintenir les restrictions plutôt que d’entendre les manifestants », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, lui a répondu qu’il avait donné suite à une requête de la Ville d’Ottawa pour des renforts et que des agents de la GRC seront déployés. « Il faut respecter les lois. […] La GRC sera là pour appuyer la police d’Ottawa qui a la compétence dans ce dossier », a-t-il expliqué à son interlocuteur.

Un ton qui ne plaît pas à tous

Le changement de cap ne fait toutefois pas l’unanimité. Le député conservateur de Niagara Falls, Dean Allison, qui a donné une tribune à des anti-vaccins dans le passé, a dit être en désaccord avec les propos de son collègue Pierre Paul-Hus sur les médias sociaux.

Ce virage survient par ailleurs au lendemain de la publication, dans le Globe and Mail, d’un courriel que la nouvelle cheffe intérimaire, Candice Bergen, avait envoyée au chef destitué plus tôt cette semaine, Erin O’Toole, au sujet de la stratégie à adopter par rapport aux camionneurs.

« Je ne pense pas que nous devrions leur demander de rentrer chez eux », a-t-elle recommandé à ce message également envoyé à l’entourage de l’ancien dirigeant.

« Je comprends que l’humeur pourrait bientôt changer. Nous devons donc transformer cela en problème pour le premier ministre », a ajouté la capitaine par intérim de la formation, qui n’a pas participé à la période des questions, vendredi.

Plusieurs conservateurs sont allés à la rencontre des camionneurs et manifestants qui paralysent les rues de la capitale. Mercredi soir, cinq députés et une sénatrice de la Saskatchewan sont allés se faire photographier en face d’un poids lourd, ce qui a indigné le maire d’Ottawa. « C’est une honte absolue », a réagi Jim Watson.

La députée à droite sur la photo de groupe, Rosemarie Falk, a affirmé n’avoir aucun regret, jeudi. « Je rejette l’assertion que les élus ne devraient pas rencontrer, par exemple en ce qui me concerne, des Saskatchewanais qui ont traversé le pays pour être ici afin de passer le message qu’ils veulent travailler », a-t-elle soutenu en mêlée de presse.

Blanchet demande de l’action

Avant la séance, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a lui aussi exprimé en mêlée de presse son ras-le-bol par rapport à cette crise qui est devenue « nationale ». Il a exhorté Justin Trudeau à trouver une solution, car les « alentours de la colline ont de plus en plus des apparences d’état de siège ».

PHOTO BLAIR GABLE, ARCHIVES REUTERS Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet

Le dirigeant bloquiste estime qu’une cellule de crise doit être mise sur pied pour régler l’impasse, et que des pourparlers doivent se tenir avec les porte-parole du mouvement des camionneurs, qui ont accordé pour la première fois une conférence de presse dans un hôtel du centre-ville.

« En ne faisant rien, le premier ministre cautionne et donne comme message aux occupants qu’ils peuvent rester là autant qu’ils veulent », a fait valoir le chef Blanchet en face de l’édifice de l’Ouest, où la cacophonie des klaxons se faisait entendre pour une huitième journée consécutive.

Et il est « révélateur que le maire d’Ottawa lève le ton et évoque la possibilité de l’armée », une avenue qui lui apparaît « intense », mais qui témoigne d’une « détresse qui s’installe », dans la capitale où on décèle une « perte de patience des citoyens, une perte de jouissance du droit de vivre en paix ».

Le premier ministre Trudeau a soutenu jeudi qu’un appel à l’armée n’était pas dans les cartons, du moins, pas pour l’instant.

Renforts policiers

Vendredi, la police d’Ottawa a annoncé qu’elle déploierait environ 150 policiers supplémentaires dans les secteurs de la ville les plus touchés par la manifestation contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui dure depuis des jours.

Le chef de la police, Peter Sloly, a déclaré que les patrouilleurs se concentreraient sur la gestion des méfaits, de la haine, du harcèlement, des menaces et d’autres comportements intimidants.

Tard jeudi, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré que la GRC avait approuvé la demande du maire d’Ottawa, Jim Watson, pour que la GRC soutienne la police municipale.

M. Mendicino a dit que le convoi a causé d’importantes perturbations pour les résidants locaux, notamment du vandalisme, du harcèlement, des expressions de haine et de violence, ainsi que l’obstruction continue de nombreux services.

Avec La Presse Canadienne