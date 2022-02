(Ottawa) La cheffe intérimaire du Parti conservateur, Candice Bergen, écarte les députés conservateurs du Québec de sa garde rapprochée.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Unilingue anglophone, Mme Bergen n’a pas cru bon de maintenir le député de la région de Québec, Gérard Deltell, dans ses fonctions de leader parlementaire à la Chambre des communes.

Elle n’a pas cru bon non plus de confier des fonctions de direction parlementaire à un autre député du Québec. Le Parti conservateur compte en tout dix députés de la Belle Province.

Mme Bergen est déjà la cible de virulentes critiques en raison de ses propos en faveur des manifestants qui occupent la colline parlementaire depuis huit jours. Certains observateurs estiment qu’elle ne pourra pas assurer l’intérim longtemps en raison de la controverse qui prend de l’ampleur.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE La cheffe par intérim du Parti conservateur, Candice Bergen

Dans un communiqué de presse, Mme Bergen ainsi décidé de confier le poste de leader à la Chambre au député ontarien John Brassard.

Elle a nommé le député de Calgary Tom Kmiec au poste de leader adjoint à la Chambre et coprésident de la planification de la période de questions. M. Kmiec s’exprime convenablement en français.

Mme Bergen a retenu les services d’un autre député albertain, Blaine Calkins, pour le poste de whip. La députée ontarienne Lianne Rood, qui a aussi donné son appui au convoi de manifestants, agira comme adjointe de M. Blaine.

« Je tiens à remercier Gérard Deltell, Blake Richards, Michael Barrett et James Bezan pour leur travail assidu à l’équipe de direction. J’aimerais aussi féliciter John Brassard, Tom Kmiec, Blaine Calkins et Lianne Rood pour leurs nouvelles fonctions », a déclaré Mme Bergen dans un communiqué de presse émis en fin de journée, vendredi.

Fort populaire auprès de ses collègues, le député Gérard Deltell occupait les fonctions de leader parlementaire à la Chambre sous la houlette de l’ancien chef du Parti conservateur Erin O’Toole. Ce dernier a été démis de ses fonctions par les députés à la suite d’un vote mercredi (73-45).

M. Deltell n’a pas répondu aux appels de La Presse vendredi soir. Dans message sur Facebook, M. Deltell a affirmé que son successeur parle français et qu’il saura s’acquitter de ses nouvelles fonctions. Il a dit qu’il demeure « un fier conservateur ».

Un porte-parole conservateur a précisé que le député de Richmond—Arthabaska, Alain Rayes, demeure le lieutenant politique au Québec et qu’il fait ainsi partie de l’équipe de direction. « Seuls les changements ont été annoncés. On ne peut pas dire qu’il n’y a aucun Québécois dans l’équipe de direction ou de la garde rapprochée de la cheffe », a écrit ce porte-parole dans un courriel.

Une course à la direction du Parti conservateur devra être déclenchée au cours des prochaines semaines.