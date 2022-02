(Ottawa) La députée fédérale du Manitoba Candice Bergen a entamé la journée de jeudi dans de nouvelles fonctions : celles de cheffe par intérim du Parti conservateur du Canada et cheffe de l’opposition à la Chambre des communes.

Stephanie Taylor La Presse Canadienne

Mme Bergen affirme que son objectif sera de renforcer le mouvement conservateur et de laisser au prochain chef un parti prêt à gagner.

Elle a été élue par ses collègues du caucus, mercredi soir, après qu’une majorité de députés de son parti eurent montré la porte à Erin O’Toole, qui était à la tête de la formation politique depuis 18 mois.

Mme Bergen a la tâche délicate d’unifier les conservateurs qui sont divisés depuis des semaines et en colère depuis la défaite électorale de l’an dernier.

Elle assume également le rôle à un moment où des manifestants opposés aux mesures sanitaires se sont entassés dans le centre-ville d’Ottawa, klaxonnant à toute heure de la nuit et forçant la fermeture de nombreux commerces et services.

Certains députés conservateurs ont accusé M. O’Toole de ne pas avoir pris de position claire sur la manifestation, tandis que Mme Bergen a offert son plein soutien au groupe et a balayé les informations sur des gestes de racisme et de harcèlement comme étant le fait d’un petit nombre.

Les collègues conservateurs de Mme Bergen l’ont accueillie avec une ovation à la Chambre des communes, jeudi, tandis qu’elle faisait ses débuts en tant que cheffe par intérim pendant la période des questions, où elle a pris pour cible le gouvernement Trudeau pour avoir refusé de tendre une « branche d’olivier » aux manifestants.

Lundi après-midi, alors que le parti discutait de la manière de répondre à la manifestation, Mme Bergen a déclaré à ses collègues députés conservateurs et hauts responsables dans un courriel : « Je ne pense pas que nous devrions leur demander de rentrer chez eux. »

Elle a ajouté : « Je comprends que l’ambiance puisse bientôt changer. Nous devons donc en faire le problème (du premier ministre). Que fera-t-il (comme) premier pas pour mettre fin à cela ? »

Une capture d’écran du courriel, qui porte l’objet « déclaration pour commentaires », a été obtenue par La Presse Canadienne jeudi et rapportée pour la première fois par le Globe and Mail. La Presse Canadienne n’a pas consulté le reste de la chaîne de courriels.

Mme Bergen et le bureau du chef de l’opposition n’ont pas immédiatement répondu à une demande pour commenter le courriel jeudi.

Dans un compte rendu de l’appel de Mme Bergen à M. Trudeau au cours duquel le premier ministre a félicité la cheffe intérimaire pour son élection, le Parti conservateur a affirmé que les deux politiciens avaient « convenu que des solutions devaient être trouvées pour résoudre les manifestations qui ont lieu à Ottawa ».

Mme Bergen a soulevé la question de l’importance de soutenir l’Ukraine contre l’agression russe, peut-on également lire dans le compte-rendu.

Mme Bergen a clairement indiqué que les diverses augmentations d’impôt prévues par le gouvernement auront des répercussions négatives sur la vie quotidienne des Canadiens qui ont désespérément besoin d’un allègement fiscal, a ajouté le Parti conservateur.

Sur Twitter, M. Trudeau a déclaré qu’il avait parlé avec Mme Bergen « pour la féliciter de sa nomination au poste de chef intérimaire de l’opposition officielle ». « Même si on va avoir des désaccords, on doit tous deux défendre les intérêts du pays et veiller à ce que le Parlement soutienne les Canadiens », a-t-il écrit.

Course à la direction

Le Parti conservateur doit aussi se préparer à une course à la direction, la troisième pour se choisir un chef en moins de cinq ans.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le député conservateur Pierre Poilievre

Le président du parti, Rob Batherson, a dit aux membres que le Conseil national nommera un comité organisateur pour la course au leadership et qu’il se réunira bientôt pour discuter de la question.

Mais voilà que les gens spéculent déjà sur qui va entrer dans la course.

Le porte-parole du Parti conservateur en matière de finances, Pierre Poilievre, serait considéré comme un candidat sérieux et un des favoris s’il décidait de se présenter.

Une autre députée de l’Ontario, Marilyn Gladu, qui a proposé sa candidature pour diriger le parti par intérim, a indiqué aux journalistes mercredi soir qu’elle envisageait également de se porter candidate à la direction du parti.

Rona Ambrose, ancienne ministre au sein du gouvernement de Stephen Harper et qui a déjà assuré l’intérim du parti au départ de ce dernier, a écarté la possibilité de se lancer dans la mêlée, ce que souhaitaient de nombreux députés conservateurs.